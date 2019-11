Al principio poco se sabía de él, María Pombo casi le eclipsaba, pero cuanto más a la luz sale Pablo Castellano… ¡más atrapa a la gente con su magnetismo! Porque es natural, porque se muestra tal y como es, y por supuesto porque siempre lo hace escogiendo imágenes bonitas para Instagram. ¿Quieres ver por qué es un auténtico descubrimiento?

1.- Ama a los animales

Si eres un poco sensible, este fotón te va a encantar. Pablo junto a un caballo llamado Camarón, ¡no puede ser más cuqui! En ella vemos que el caballo es una auténtica preciosidad, pero la verdadera belleza está en cómo él mira al animal. ¡Adorable!

2.- Es un romántico de los pies a la cabeza

No hay foto donde no le dedique un texto a su mujer, ¡es que no lo hay, así que no lo busques! Mira en esta foto, se disfrazan de piratas y él escribe como descripción de la publicación que ella es su tesoro. ¡Muertas de amor en 3, 2, 1…!

3.- Sí, tiene un gran sentido del humor

Aunque a primera vista pueda dar una imagen de chico pijo y serio, Pablo ha demostrado en numerosas ocasiones en Instagram que no es así. Y como ejemplo uno de sus últimos vídeos en el que pretende hacer hasta magia con los complementos de ropa, ¡seguro que al verlo te roba alguna carcajada!

4.- Es un goloso

Si a alguien le gusta el dulce… ya es de fiar, ¡haznos caso! Esta frase es totalmente extrapolable a tu vida real, así que ve con ojo a ver quién va zampando bollería por la calle. El caso es que a Pablo le gusta darse estos caprichitos y mostrarlo en la red. ¿Los compartirá con él María? ¡Si no, nos prestamos voluntarias!

5.- Conserva amigos de la infancia

Esto es algo sumamente importante a la hora de conocer a alguien, porque si mantiene sus amistades de la infancia, ya tienes claro que muy mala persona no puede ser, ¡si no ya le habrían pillado en un renuncio y se habrían separado de su lado! Pablo tiene sus amigos de siempre, sí. Y por esto nos gusta mucho más.

6.- Le flipan los deportes

Le encanta hacer deporte, ¡y eso es lo más! Un chico activo, dinámico, que busca superarse y no se conforma con nada. ¡Nos gusta, nos gusta!

7.- Y además es un auténtico buenorro

Y antes de terminar tenemos que admitirlo: una de las cosas que más nos gusta de Pablo Castellanos es que es un buenorro en toda regla. Sobre todo cuando sonríe, ahí es capaz de derretir un iceberg…