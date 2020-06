Paula Gonu ha querido mostrar su faceta más cocinillas. La influencer ha demostrado durante este confinamiento que tiene buena mano para la cocina con suculentos platos de pasta, a las doce y media de la mañana en una especie de desayuno-almuerzo-comida después de hacer deporte, o pokes.

Su receta de Poke ha causado mucha expectación, por lo que la youtuber ha decidido revelar su receta para que las Personas Guapas comprueben que es muy fácil de hacer en casa.

Pero como no se trata de un canal dedicado a la cocina, Paula Gonu lo ha mezclado con un preguntas y respuestas de lo más 'salseantes'. Para ello, además, ha contado con la colaboración de una de sus gemelas. De esta manera había una Paula en la cocina explicando la elaboración del Poke Bowl de salmón y otra Paula en el piso de arriba respondiendo a las preguntas de sus seguidores.

Entre ellas ha respondido a cosas como si estaría dispuesta a tener una relación abierta: “Soy de las que cree que es muy factible, posible y viable tener una relación abierta. El sexo es uno de nuestros instintos más presentes en la vida civilizada del ser humano así que sí, creo que puedo estar enamorado de una persona y a la vez sentir atracción sexual por una tercera persona fuera de la relación”.

Sin embargo la influencer ha especificado que la teoría es muy bonita hasta que se pone en práctica: “El mayor problema sería que empieces a tener sentimientos de pareja por esa persona con la que solo mantienes relaciones sexuales”.

Para ilustrarlo mejor cita la ex actriz porno Amarna Miller. Amarna tiene un concepto con el que describe cuál es el punto en el que una relación abierta podría empezar a ser un problema: “NRE, new relationship energy, el enamoramiento del principio que puede durar de unos meses a un año”, sentir ese cosquilleo inicial por la persona con la que solo mantienes sexo sería una señal de advertencia.

Si no se tiene este tipo de relación abierta consensuada y aparecen terceras personas, Paula Gonu considera que poner los cuernos se trata de “una falta muy grave de respeto, una traición y para mi una persona así no se merece mi tiempo ni mi amor ni nada. Me decepcionaría muchísimo”.

También ha confesado que la última vez que mantuvo sexo fue “hace apenas unas horas” dejando entrever que no es que tenga un lío con nadie sino que se trata de masturbación: “Quiero aclarar que sexo no siempre implica el acto sexual convencional que todos conocemos como sexo, ni tampoco implica la participación de otras personas así que supongo que se entiende”.

También ha hablado de su nueva etapa como soltera después de haber cortado con Álex Chiner tras siete años de relación: “Se me hace super raro porque casi solo conozco a la Paula en pareja pero me estoy conociendo muchísimo (...) Sigue siendo raro y difícil en muchos momentos pero a la vez está siendo un camino bastante bonito que me hace sentir muy feliz porque siento que cada día soy un poco mejor que el anterior porque no me siento estancada”.

Receta de Poke de salmón de Paula Gonu

Necesitas los siguientes ingredientes:

-Arroz

-Agua

-Vinagre de arroz

-Azúcar

-Salmón (48 horas mínimo congelado)

-Aguacate

-Soja

-Limón o lima

-Aceite de sésamo

-Cebolla

-Chile (opcional)

Lava el arroz con agua tres veces y dejarlo escurrir en un colador. Pon el arroz en una olla y añade una taza de agua más dos cucharadas de agua.

Poner a fuego máximo hasta que hierva. Cuando entre en ebullición, bajar el fuego al mínimo, poner la tapa y esperar doce minutos. Después apaga el fuego. mantén la tapa para dejarlo reposar 15 minutos más.

Mientras puedes ir haciendo el aliño. Necesitas mezclar dos cucharadas de vinagre de arroz, una de azúcar y una pizca de sal y remover.

Pasa el arroz de la olla a un bol. añade el aliño y mezcla.

Quítale la piel al salmón y córtalo en tacos. Añade cebolleta muy finita y tres cucharadas de soja, un chorro de lima, una cucharada de aceite de sésamo y una cucharada de vinagre de arroz. Puedes añadir un par de guindillas rotas y mézclalo todo bien.

Vierte esto sobre el cuenco con el arroz y en un lado pon tiras de aguacate. Puedes echar semillas de sésamo por encima.

Paula Gonu le pone también otra salsa pero no ha querido revelar su elaboración secreta.