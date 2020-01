El dilema de qué hacer con alguien que no conoces en la primera cita la hemos tenido todos. Al principio solo hay jajas y jijis en el tema de la seducción, pero cuando llega la hora de la verdad, a la mayoría de personas se le pone la boca pequeña y comienza a pensar qué hacer. Vale, comprendemos que no es lo mismo charlar por Tinder que dar el paso al mundo real, pero ya que has llegado a ese punto, no te quedes a medio camino.

Si lo que quieres es continuar con la buena impresión que ya dejaste en el entorno digital, lo suyo para un primer encuentro es que sea lo bastante divertido como para que pasárselo mal no sea una opción. Aquí van unas cuantas ideas, algunas con certificado de eficacia:

1) Música en directo. No hace falta que vayas a un concierto K-pop, de hecho por la afluencia de gente no es recomendable hacerlo por si os perdéis de vista. Busca algún lugar donde toquen bandas pequeñitas y podáis tomaros algo con cierta tranquilidad. Truco barato: si la música está medio alta, puedes aprovechar para romper la barrera de la distancia y acercarte a su oído al hablar. Y para hacerlo al revés, simula que no oyes muy bien. Si andas perfumado, suma puntos extra a esta sencilla estrategia.

Primeras citas | Getty

2) Ir de compras a un supermercado. Puede sonar rarísimo, pero tiene infinidad de ventajas y si lo planteas bien puede ser hasta divertido: di que necesitas hacer la compra y que te gustaría ir acompañado. Lleva una lista de cosas que necesites y luego improvisa un poco mientras andas entre las estanterías. Si la persona con la que vas está receptiva y a ti te gusta, puedes invitarla a subir a casa con la excusa de que te ayude a colocar las cosas. ¿Que sale bien? Pues quizá no haga falta salir después. ¿Que falla? Llévatela a cualquier garito del punto 1.

3) Apuntaos a una clase de cocina. Aprender a hacer una actividad guiada juntos es una oportunidad perfecta para la primera cita. Es imposible quedarse sin conversación, no pasa nada si eres un patán y combina el aprendizaje con la posibilidad de comprobar cómo sois capaces de interactuar en una situación que, con suerte, puede volverse habitual si acabáis como pareja.

Actuación en karaoke | Getty Images (Archivo)

4) Quedar a desayunar. Ni cenas, ni cafés, ni aperitivos: a la hora de ingerir alimentos con desconocidos lo ideal es la primera comida del día. Elegid un día en el que no tengáis planes por la tarde, pensando en que si os entendéis bien, podéis pasar más tiempos. En caso contrario, siempre puedes poner alguna excusa para huir medio elegantemente...

5) Cantar en un Karaoke. Fórmula idónea para quitarse la vergüenza y saber el nivel de vergüenza de tu acompañante. De nuevo, no hace falta ser un tenor, solo pensar en las risas que pueden generar las actuaciones. Y no serías la primera persona que encuentra a su media naranja gracias al canto.