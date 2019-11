Cuando entran en juego los temas del amor y la sexualidad, algunos conceptos están más claros que otros. La confusión que puede surgir en tu cabeza por haber tenido una relación íntima es normal, porque a veces depende de cómo ha sido para meterlo en el saco de haber tenido sexo.

Si te parece que esta introducción es algo confusa en sí, espera, que vamos a ser más claros: lo primero de todo es que, hagas lo que hagas, tú y la persona que te acompañe tenéis que estar de acuerdo en lo que vais a hacer, y por supuesto siempre protegidos. A partir de aquí, comienzan las opciones:

¿Es sexo si no tengo un orgasmo?

Quizá pienses que si no alcanzas el clímax no cuenta como sexo, pero para nada es cierto. Es muy normal no llegar a experimentarlo durante el coito, y da igual que sea la primera, la segunda o la trigésimo cuarta vez que lo hagas. No tenemos dominio completo sobre nuestro cuerpo y el físico responde de manera diferente a los estímulos dependiendo del momento, ánimo o incluso la dieta que llevemos.

sexo pareja | getty

¿Es sexo si nos masturbamos juntos?

La masturbación en sí no es lo mismo que tener sexo, pero puede realizarse antes, durante o después (incluso en "lugar de"). Hay gente que prefiere masturbarse para llegar al orgasmo, y desde luego es una buena manera de conocer tu cuerpo y prepararte para ir más allá. Si os masturbáis en pareja y tenéis cuidado, no hay que preocuparse de enfermedades de transmisión sexual y también se reduce el riesgo de embarazo.

¿Es sexo si no hay penetración?

Un rollo puede llegar lejos, y esta es una cuestión que depende de cada persona. Podría no considerarse sexo, pero hay personas que alcanzan el clímax y pueden llegar a eyacular con caricias, besos, vibraciones y otras situaciones que consideren excitantes. Si lo cuentas como "tener sexo", es casi una decisión personal.

sexo | getty

¿Es sexo si solo dura unos segundos?

Aquí la cosa es más clara: sí, cuenta como sexo. Y tampoco te preocupes si la cosa va así de rápido, puede ser algo puntual. Pero por muy veloz que vaya todo, no te olvides de que el riesgo de embarazo es el mismo con segundos o con media hora en el dale que te pego.

¿Es sexo si solo fue "la puntita"?

Igual que en el punto anterior. No hay ninguna norma de cuánto tiene que durar ni de cuál es el porcentaje de A que tiene que introducirse en B. Y por supuesto, el pene no tiene que estar dentro para eyacular. Cuidado y, recordamos, protección.

Sexo | iStock

¿Es sexo si la otra persona dice que "no cuenta"?

Alguna vez hemos oído eso y la verdad es que nos parece escandaloso. ¿Cómo que no cuenta? ¿Quién le ha dado autoridad a nadie para decir lo que tú sientes? El sexo puede significar cosas diferentes para las personas, pero lo importante es lo que tú sientas honestamente al respecto. Y si te lleva la contraria en una cosa así... unmatch clarísimo.