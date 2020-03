Rosalía tiene mal de amores. La cantante no para de tuitear mensajes encriptados que desprenden cierto aire de melancolía amorosa. Los más evidentes fueron los previos al día de san Valentín, donde sus seguidores pudieron comprobar que a la catalana le pasaba algo, y es que Rosalía confesó que tiene un crush imposible y que se encontraba indecisa: no sabía si hablarle o no.

Para pasar el mal trago de esta racha sentimental parece que la joven de 26 años ha decidido centrarse en el trabajo, ya que lleva varias semanas en Los Ángeles componiendo lo que suponemos que será su próximo disco.

Hace unos días los productores de CANADÁ, responsables de algunos de sus videoclips, confirmaron que la reina del Tra-trá tiene un nuevo tema junto con un importante featuring que podremos escuchar dentro de poco.

También están siendo comunes los mensajes motivacionales que está compartiendo. La finalidad es recordarse una vez más que hay ocasiones en las que se tienen que hacer sacrificios para conseguir tu sueño, lo que a veces puede repercutir en tus relaciones amorosas o familiares.

El último mensaje de este tipo coincide con los días que Kylie Jenner ha pasado de vacaciones junto a su hija Stormi, sus amigas y a su hermana Kendall en la playa. Unos días para relajarse tomando el sol y bebiendo tequila mientras tenían de fondo las canciones de su bff 'Rose'.

Los fans de la cantante de ‘Malamente’ piensan que la pequeña de las Kardashian podría ser la personas por la que Rosalía suspira. Sin embargo, otros opinan que ese puesto lo ocupa el trapero Bad Bunny.

Si hace unas semanas Rosalía confesaba que este estado de desamor era la mejor receta para escribir buenas canciones, ahora se ha sincerado y ha revelado qué significa para ella el amor:

“Yo no sé lo que es el amor aún. Creo que el amor se aprende a medida que uno vive. Tengo que vivir más, aprender qué es el amor, entenderlo del todo y poder explicarlo como dios manda”, explica en el documental 'La Rosalía' que ha realizado en colaboración con Billboard y Honda Stage.

Además, la artista se pone filosófica y menciona a San Agustín: “Conocemos en la medida en la que amamos. El amor es conocimiento, para mi el conocimiento también tiene que ver con la vida, con la experiencia. Entonces, aún me queda para aprender”.