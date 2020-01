Selena Gomez ha vuelto a la música después de estar a alejada durante casi cinco años, debido a su enfermedad. Aunque hemos podido escuchar algún que otro single, ahora regresa con su disco más personal, ‘Rare’, que vio la luz el pasado 10 de enero.

Su regreso coincide con el de su ex Justin Bieber, que ha lanzado el single ‘Yummy’ de lo que será su nuevo trabajo. Pero esta no es la única coincidencia. Justin vuelve después de haberse tomado un tiempo para prestarle atención a su estado de salud, que se vio afectado por la enfermedad de Lyme. Además, los trabajos de ambos parece que vienen cargaditos de pullas sobre lo tóxica que fue su relación.

En un principio, el disco del canadiense está supuestamente inspirado en su mujer Hailey Baldwin, aunque las malas lenguas rumorean que en una de sus canciones aparece una clara alusión a su ex: "Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”. Y es que la pareja de cantantes estuvo saliendo durante casi diez años de forma intermitente.

Por su parte Selena suena más madura que nunca y reflexiona sobre la relación que tuvieron para poder pasar página de una vez por todas.

Estas son las canciones de su nuevo disco en los que parece que le está mandando un mensaje a Justin Bieber:

'Cut You Off'

Selena expresa que tiene que cortar con todo para proteger su salud mental. Necesita dejar atrás sus inseguridades. Además, podemos interpretar que ese cambio y corte de raíz también se manifestó de forma literal con su pelo. Pelo nuevo, vida nueva: Selena pasó de tener una de las melenas XXL más icónicas a una midi, que también se puso de moda.

‘Rare’

Habla sobre un momento de distanciamiento en una relación y de sentirse poco valorado:

“Nos vi envejecer, quemar panes en la tostadora... Mis ambiciones eran demasiado altas, esperándote allá arriba; ¿por qué actúas como si no estuviera allí?”. “Te portas tan distante conmigo últimamente, últimamente, no me quieres ni llamar baby…”

‘Vulnerable’

En ‘Vulnerable’, Selena habla de la reconciliación de la pareja y el momento de vulnerabilidad por el que uno pasa al abrirse al amor. “Si te doy la oportunidad, ¿la arruinarías?... Si yo fuera lo mejor que te pudiera pasar, ¿lo sabrías? Si mi amor fuera como una flor, ¿la plantarías? ¿Lo crecerías?”

‘People You Know’

Aquí Selena hace referencia al momento después de la ruptura; a cuando dos personas que lo han compartido todo se vuelven extraños. Habían sido mejores amigos y a lo largo de diez años estuvieron saliendo de forma interrumpida, para después no dirigirse ni la palabra.