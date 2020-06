Paula Gonu está de vacaciones. Después de haber realizado una pequeña escapada a la Costa Brava para celebrar San Juan junto a Dulceida y Alba Paul, entre otras amigas, la influencer catalana ha hecho las maletas para irse a uno de sus "sitios favoritos de España".

Se trata de la isla de Formentera. La youtuber ha cambiado su piso por la arena blanca, las aguas cristalinas y los atardeceres de esta pequeña ínsula de las Islas Baleares. Sin embargo, Gonu no se ha ido a este entorno paradisíaco sola.

La influencer ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a un chico en la orilla de la playa: "Os juro que esta isla me da paz. Y está playa más, mi favorita... Tengo que hablaros de muchas cosas pero estoy intentando desconectar un poco estos días. Del 1 al 10: ¿cómo de felices diríais que estáis ahora?", ha escrito Gonu en la publicación.

Esta imagen, donde se la puede ver en actitud muy cariñosa, ha generado todo tipo de comentarios. Se ve que todavía quedan seguidores que no se han enterado de que Paula Gonu y Álex Chiner ya no están juntos o que, simplemente, no han podido todavía pasar página y siguen preguntándole a Paula dónde se encuentra su supuesto chico.

Otros han querido saber quién es el que se encuentra en la foto y si son pareja. Su 'pareja' en la foto se trata de Jonan Wiergo, uno de sus mejores amigos al que considera casi como una 'hermana'.

Sin embargo, ante la confusión y el revuelo que se ha montado, Paula Gonu ha tenido que aclarar a través de stories que se trata de un amigo (que además ha viajado a la isla junto a su pareja, Christian Tomás). Además, la influencer ha querido saber si sus seguidores pensaban si es posible que una mujer mantenga una amistad con un hombre.

Las respuestas que ha recibido gana por mayoría el 'sí', aunque desde una perspectiva heteronormativa. Paula Gonu se alegra de leer este tipo de respuestas y comenta que "hace tiempo seguro que las respuestas hubiesen sido muy distintas" y que se alegra de que haya cambiado. Además, Paula ha reconocido que ella siempre ha tenido más amigos chicos que amigas y que sería todo un logro llegar a casarse con alguien que fuera su mejor amigo.