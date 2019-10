Flooxer sigue creciendo como plataforma de referencia entre el público más joven. Para ello, refuerza su oferta con el lanzamiento de seis canales de contenido original. Porque ya no hay un solo Flooxer, estas seis nuevas marcas buscan satisfacer a distintos perfiles de usuarios. Todos pueden encontrar en Flooxer contenido a su medida. Hypno, Squad, Top Trending Video, Fun Up!, Girl’s Time y Over Power son los seis canales que lanza la plataforma y que estarán liderados por los creadores más influyentes del universo online.