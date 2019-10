Nadie dijo que las relaciones fueran fáciles. De hecho, nadie dijo que tener pareja fuera fácil y de hecho nos trae, en algunas ocasiones, más de un quebradero de cabeza.

Así que cuando -parece que- has encontrado a alguien que merece más o menos la pena te preguntas si durará o esta vez también será como las anteriores.

En Flooxer Now no te venimos a dar la fórmula mágica para que respondas a esa pregunta. Sentimos decepcionarte: no existe esa respuesta. Sin embargo, sí existe una forma de intentar saber si tu relación va por el buen camino o apunta a fracaso absoluto. ¿Sabes cómo?

Hay ciertas preguntas que debes hacerte a ti mism@ y si la respuesta a ellas es SÍ, entonces puede que estés ante uno de los grandes amores de tu vida. Sin embargo, si es negativa puede que lo vayas a pasar muy bien pero que eso no tenga mucho futuro.

La confianza, cómo nos sentimos con esa persona, cómo nos trata, cómo trata a los demás o de qué temas somos capaces de hablar con nuestra pareja son algunos de los puntos de importancia a la hora de que una relación funcione. Y de eso van las preguntas que te proponemos a continuación. Una cosa te decimos: ¡no vale autoengañarse!

Pareja | Getty

1. ¿Estás a gusto hablando con él o ella? Piensa en si existen silencios de forma habitual o suele haber conversación y confianza para hablar de todo.

2. ¿Sonríes espontáneamente cuando piensas o ves a esa persona? Contesta de forma afirmativa si te sale sin pensarlo...

3. ¿A tu pareja le sale espontáneo ayudar a la gente de vez en cuando? Eso de echar una mano o resolver problemas que para él o ella resultan fáciles y para otras personas no.

4. ¿Te hace querer ser mejor persona? Te anima a conseguir objetivos y te apoya cuando te parece difícil..

5. ¿Trata bien a los demás?

6. ¿Confía completamente en ti? Contesta sí si crees que tu pareja no te oculta nada

7. ¿Consideras que tu pareja es uno de tus mejores amigos?

8. ¿Te sientes cómodo compartiendo tus sentimientos con su pareja? Da la respuesta afirmativa si puedes hablar de sentimientos sin que se lo tome a broma.

9. ¿Piensas más en 'nosotros' que en ti? Cuando has pensado en el futuro, ¿hay un nosotros en todo esto?

Si has contestado a más de 5 preguntas con un Sí, ¡esto va viento en popa!