Auriculares inalámbricos (para que no te líes)

Lo sabemos, no puedes vivir sin tus auriculares. No te vamos a explicar las ventajas que tienen los cascos inalámbricos con respecto a los de cablecillo porque seguro que te las sabes de memoria. Si todavía no te has hechos con unos, esta es tu oportunidad. Te dejamos unos molones por aquí.

Sandwichera de Star Wars para que la Fuerza te acompañe en el recreo

Si eres de los que se pasan el día en el cole o el instituto esperando a que llegue la hora del recreo, esta sandwichera es para ti. Porque no es una simple sandwichera, es una sandwichera de Star Wars que cuando tuesta el pan deja estampada la cara de Darth Vader. Así, no se te resistirán ni la lengua ni las mates. O si lo prefieres, ¿qué mejor que llegar a casa después de la biblioteca o las extraescolares y tomarte un sándwich de queso fundido calentito? Hazte con la tuya aquí.

Soporte para móvil con foco para convertirte en influencer

Tienes cuenta en todas las redes sociales y te pasas el día con el teléfono en la mano. Si quieres que tus historias de Instagram o tus Tiktoks tengan más calidad, cúrratelos usando un soporte para el móvil como este con foco incorporado. Por este precio… ¿quién no se convierte en influencer? Aquí te dejamos uno de ejemplo.

Gorro de Billie Eilish para que no se te congelen las ideas

Con el frío que hace apetece taparse hasta las orejas. No dejes que se te congelen las ideas y ponte el gorro de moda por excelencia. Por menos de un euro (¡un euro!) puedes hacerte con el gorro de Billie Eilish. Si Billie ya mola, su ropa y su rollo mucho más aún.

PD: si no te gusta el verde fosforito, aquí hay más colores.

Satisfayer, porque no hay nada mejor que quererse a uno mismo

El satisfayer está hasta en la sopa. Se ha puesto de moda y no hay quien lo frene. Quizá te pueda parecer un poco caro pero no hay nada como el amor propio y regalarse un ratito para uno mismo disfrutando de la relajación y el placer que proporciona este juguetito. Si todas las chicas que lo prueban lo recomiendan, será por algo, ¿no? Este es el pro-2.

Almacenaje para sujetadores, ropa íntima a buen recaudo

Si tienes planeado un viaje para el puente de diciembre, no te puede faltar este estuche para guardar la ropa interior. Si te da apuro abrir la maleta y que todo el mundo vea tus braguitas, puedes meterlas en este práctico neceser. Además, es resolutivo, ya que tiene un compartimento para colocar los sujetadores sin necesidad de doblarlo. De esta manera tu lencería no se romperá y aguantará durante mucho más tiempo como el primer día. Aquí tienes varios modelos.

Aspiradora de mesa para pasar de limpiar el polvo

Que no te engañe su apariencia inofensiva. Esta aspiradora con forma de mariquita absorbe hasta la última mota de polvo. Aunque no sea un autoregalo muy atractivo, piensa en la de tiempo (y broncas de tus padres) que puedes ahorrarte al limpiar de una sola pasada tu escritorio y las estanterías. Esta tan cuqui puedes cazarla aquí.

Palomitero para ser el rey o la reina de las citas

Si tienes una cita y quieres marcarte un tanto, apunta: sofá, mantita, peli y palomitas. Monta tu propio cine en casa y tu crush caerá en el bote. Es un clásico, sí, pero no falla. Pilla este vintage aquí.