La forma en la que coges el volante revela tu personalidad

Nadie elige el carácter que quiere tener. Las experiencias y situaciones emocionales por las que pasamos a lo largo de la vida nos hacen ser quienes somos. Inconscientemente, todos realizamos actos a lo largo del día en los que desvelamos qué tipo de personalidad tenemos. Una de las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente es la conducción, por ello, en el vídeo te revelamos qué tipo de persona eres según coges el volante del coche.

El lenguaje no verbal, al igual que las posturas que adapta el cuerpo, revelan actitudes internas que tenemos y que voluntariamente no queremos enseñar al resto. Sin embargo, el cuerpo inconscientemente las muestra. A todos nos ha pasado alguna vez que tenemos delante a una persona que no nos transmite confianza sin haber dicho ni una sola palabra, y esto se debe a los gestos que realiza.

El significado de los gestos

Seguro que en alguna ocasión hemos conocido a alguien que no paraba de tocarse las orejas. En muchas ocasiones este gesto puede indicar desconfianza por parte de la otra persona. Asentir con la cabeza en forma de afirmación también es otro de los gestos que más veces repetimos al día. Esto nos hace pensar que la otra persona está de acuerdo con lo que decimos pero, si este gesto se hace rápida y repetidamente, solemos pensar que lo que estamos contando no interesa.

Encogerse de hombros es uno de los gestos más utilizados por todos. Indica que no entendemos el significado de algo o que no estamos de acuerdo con lo que nos están contando. Tener los brazos cruzados o las manos por detrás de la espalda también es una postura corporal que adoptamos asiduamente.

Cuando cruzamos las piernas, por ejemplo, indicamos a las personas que tenemos alrededor nuestra actitud de defensa frente a lo que se nos está contando. Este gesto también puede influir en estar más o menos concentrados en lo que estamos desempeñando.

Existen infinidad de gestos y posturas que realizamos normalmente. El lenguaje corporal transmite a las personas lo que no queremos transmitir con palabras; aunque, en ocasiones, no es lo que no queremos decir, sino lo que nuestro cuerpo habla por nosotros.

Nuestra mente configura el conjunto de rasgos que tenemos creando nuestra personalidad, la cual mostramos a los demás en determinadas situaciones, como por ejemplo, la conducción. En el vídeo te revelamos cómo influye la manera que tienes de coger el volante en el tipo de personalidad que prevalece en ti, ¿acertaremos?

