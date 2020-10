Cómo hacer tu primer currículum profesional en 5 minutos

La salida al mundo laboral no siempre es fácil, sobre todo si no tienes experiencia previa. Por ello, en este vídeo te damos algunos consejos para que seas capaz de elaborar un currículum profesional que llame la atención de las empresas. De este modo podrás dejar atrás una etapa y comenzar una nueva llena de retos.

Tener currículum vitae es indispensable para optar prácticamente a cualquier trabajo. En él debemos incluir nuestros estudios, nuestra experiencia profesional y otros datos de interés. Pero, ¿qué ocurre cuando acabamos de terminar la carrera o el grado profesional que estábamos realizando y no hemos tenido un trabajo previo? ¿Qué podemos añadir en nuestro CV para no ser descartados en los procesos de selección de las empresas?

Actualmente vivimos un momento muy difícil para encontrar trabajo. Debido a la crisis económica y social causada por la pandemia de COVID-19 es difícil, y más aún si eres joven, optar a un puesto. Sin embargo, es fundamental que sepas venderte y lograr demostrar todo lo que vales a tus posibles entrevistadores.

Tu currículum debe servir para distinguirte del resto. No te preocupes si no tienes experiencia, hay muchas cosas que puedes añadir en él para demostrar todo lo que vales. Tener experiencia, aunque ayuda, no es siempre sinónimo de éxito. Por este motivo, no debes frustrarte si ves que en todas las ofertas de trabajo te piden 1, 2 o hasta 5 años de experiencia. Hay que insistir y buscar siempre una oportunidad.

En este vídeo te damos algunos consejos para “engordar” tu currículum sin mentir y así lograr llamar la atención de tus futuros empleadores. No desesperes y sé creativo. Lograrás un buen puesto de trabajo y poco a poco cumplirás todos los objetivos profesionales que te propongas. La suerte no lo es todo. Si trabajas y te esfuerzas lo suficiente tendrás más posibilidades de alcanzar tus metas.

