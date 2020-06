Primera regla del body positive: no compares tu cuerpo con otros. Una vez que comprendas que cada cuerpo es diferente, vivirás mucho más despreocupada. Porque sí, la filosofía de aceptar tu cuerpo tal y como es, resulta liberadora.

Todavía hay muchas chicas que se sienten inseguras al ponerse un bikini, porque en cierto modo supone desnudarse y mostrar ante el resto de bañistas que haya en la piscina o la playa nuestro cuerpo, pensando que nos van a juzgar por tener más o menos grasa en ciertas zonas.

Estos complejos pueden apoderarse de nosotras con tanta fuerza que hasta llegamos a descartar planes con amigos si incluyen tener que ponerse un bikini. Esto es algo totalmente inaceptable, por eso he aquí una serie de premisas para que este verano puedas disfrutar a la hora de ir a la playa:

Vivan las lorzas

En verano, a no ser que lo pases en Siberia, hace demasiado calor para taparse. Después de tres meses de confinamiento a base de bizcochos de plátano y pan casero, es normal que hayas cambiado de peso (aunque te hayas tragado todos los directos de deporte en casa).

Con la inactividad, la grasa se habrá acumulado con más facilidad en glúteos, caderas, abdomen y muslos. Spoiler: no serás la única a la que le haya pasado. Como tampoco serás la única que durante la segunda quincena de junio todavía no haya cogido ni un poquito de color. Y si no mira como muestra Cardi B la realidad detrás de sus fotos en bañador.

La celulitis es normal

Si te da palo enseñar con el bikini las posibles estrías, celulitis o piel de naranja que puedas tener, recuerda que es de lo más común. La mayoría de las mujeres las tenemos por diferentes motivos.

Cuando te encuentres en una situación así piensa qué ganas quedándote en casa y qué pierdes si tu grupo de colegas descubre que no tienes la piel perfecta. Otros tienen manchas, pecas o cicatrices de caídas…

¿Qué es estar perfecta?

La cantante Lizzo se acaba de volver viral por lanzar un mensaje sencillo y directo sobre las exigencias estéticas que se nos hacen a las mujeres: “Entreno para conseguir mi tipo de cuerpo ideal. ¿Y sabes qué tipo es ese? No es de tu incumbencia”.

Lo único que importa es que tú te sientas bien con tu cuerpo porque nadie te va a prohibir bañarte por tener más o menos mollas; ni tiene derecho a juzgarte por ello.

De todos modos, este proceso de aceptación del cuerpo es largo (por eso famosas como Lizzo se encargan de ser un altavoz y visibilizar el culto al cuerpo) y mientras lo recorres puedes llevar a cabo algunos de estos consejos para sentirte menos insegura:

1. Escoge bikinis con braguitas de tiro alto

2. Ponte bañador: llevar la barriga tapada puede darte más tranquilidad y además este verano vuelven a estar de moda.

3. Bermudas: otro clásico que vuelve a ser trendy durante la temporada estival son las bermudas pero con un aspecto renovado. Así no tendrás que ir con mini shorts.

4. Vestidos de crochet: así podrás ponerte algo encima cuando salgas del agua sin necesidad de estar escondiéndote liada en la toalla

5. Los pareos: esta prenda también puede darte tranquilidad cuando salgas del agua.