¿De dónde procede el nombre de Siri, el asistente de Apple?

Gracias al avance tecnológico que se ha desarrollado de manera exponencial estos últimos años, tenemos cada vez más presente la inteligencia artificial. Ejemplo de esto son los asistentes digitales que, a día de hoy, contienen la mayoría de los teléfonos móviles.

Estos asistentes nos ayudan a resolver problemas o mantener la agenda organizada, y cuentan con varias funciones. Existe la posibilidad de guardar citas en el calendario, activar recuerdos para recados que tenemos que hacer o preguntar datos que no conocemos, en vez de tener que buscarlos en internet. Poseen personalidad propia, incluso se han vuelto muy comunes frases para gastar bromas a estos asistentes que se encuentran dentro de nuestro teléfono.

En el caso de Apple, el asistente tiene nombre y voz de mujer y la conocemos como Siri. Es un nombre fácil de recordar, corto y sencillo en cuanto a la pronunciación. Te preguntarás ¿de dónde sale este nombre? En el vídeo puedes ver la historia de su origen.

Dag Kittlaus, uno de los desarrolladores de este asistente digital, se encontraba en Noruega trabajando. Mientras desarrollaba el proyecto, trabajó mano a mano con una compañera de trabajo que se llamaba Siri. El hombre quedó impactado por este nombre, le fascinó. Llegó a gustarle tanto que se lo quiso poner a su propia hija. Cuando era el turno de asignarle un nombre a este asistente digital que se encontraba desarrollando, no lo dudó ni un minuto. Este nombre de origen nórdico que fascinó a Dan Kittlaus no le gustó a Steve Jobs. Después de muchas reuniones, Jobs no encontró otro nombre y mantuvo Siri como denominación para la asistente que acababa de comprar de Dag Kittlaus.

Por si fuera poco, su procedencia también tiene relación con Iris. Iris era el desarrollador de software que utilizaron para crear el sistema en el que está basado Siri. Si nos fijamos, ambas palabras son palíndromas, es decir, se leen igual en ambas direcciones. Además de todo esto, el nombre Siri significa “hermosa mujer que conduce a la victoria”. Siri llegó con el lanzamiento del iPhone 4S, hasta entonces Apple no contaba con la función de asistente tecnológico.

