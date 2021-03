Derechos laborales que todo becario debe conocer

En muchas empresas, ser becario significa encargarse de aquellas tareas o encargos que la mayoría de trabajadores no quiere realizar; o incluso trabajar esos puentes que nadie quiere pasar en la oficina. Sin embargo, aunque se sea becario existen derechos laborales que tienes que conocer:

Cualquier trabajador, sea becario o no, tiene derecho a solicitar un anticipo de la nómina. Eso sí, siendo a cuenta del trabajo ya realizado, es decir, que si se solicita el día 15 del mes, el trabajador percibirá la mitad de su salario.

También tendrá derecho a disfrutar de un día libre por cambio de vivienda, y lo que también es importante, este será un día libre retribuido.

¿Alguna vez has pillado vacaciones y te has puesto enfermo el segundo día? En estos casos solemos pensar que hemos perdido las vacaciones. Esto no es así. El trabajador las puede suspenderlas. Tan solo necesitaremos la baja laboral y notificarlo a la empresa aportando justificante.

Por último, descansar cada cierto tiempo, aunque sea sólo la pausa del café, también es un derecho. Si la jornada laboral continuada es superior a 6 horas diarias, el trabajador tiene derecho a un descanso que no puede ser inferior a 15 minutos.