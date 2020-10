'Dolphin Skin': la nueva tendencia de maquillaje para lucir 'buena cara'

La última tendencia de maquillaje es la 'Dolphin skin', es decir, conseguir que tu rostro tenga efecto 'buena cara' como si fuera la piel de un delfín: jugosa, brillante y húmeda.

Atrás quedaron los maquillajes mate que daban un aspecto aterciopelado. Ahora lo que más se lleva es que tu cara esté llena de brillo que parezca un destello natural señal de una piel sana y perfecta. Algunas famosas como Addison Rae o Selena Gomez se han sumado a esta tendencia (que ha evolucionado de la cosmética coreana) creando productos de belleza específicos para conseguirla como los coloretes en crema, los iluminadores o los gloss de labios.

Esto es lo que tienes que hacer para conseguirlo:

1. Lo primero de todo es que cuides tu piel a diario. Es muy importante la limpieza, la hidratación y el sellado de los poros con un tónico.

2. Cuando vayas a maquillarte, prepara la piel antes de la aplicación de la base con un sérum y una crema hidratante iluminadora (que además puede llevar vitamina C).

3. Mezcla unas gotitas de iluminador líquido con la base (preferiblemente que no sea mate porque si no no dará sensación de piel jugosa) para que el rostro vaya cogiendo brillo.

4. Aplica iluminador en crema (evita los iluminadores en polvo para que no absorban la hidratación de la piel o dejen partículas de purpurina) sobre la zona alta de los pómulos, el puente de la nariz, el arco de cupido y bajo las cejas para realzar los párpados.

5. Utiliza colorete en crema para aportar color al rostro. El rubor ideal para esta técnica de maquillaje es aquel que tenga un tono ocre, rojizo o rosado. De esta forma parecerá más natural.

6. Para conseguir ese deseado efecto mojado se recomienda utilizar bruma al finalizar el maquillaje.

7. Para terminar, no te olvides de los labios. Hidrátalos bien con cacao o vaselina a diario (sobre todo en esta época otoñal para evitar cortes y resequedades) y aplica un labial en gloss.