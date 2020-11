Errores frecuentes que cometes al hacer una presentación en clase

Hablar en público es algo para lo que se nos prepara desde que estamos en el colegio. Las presentaciones de trabajos frente al resto de alumnos se han convertido en algo habitual en las aulas, ya que mejoran nuestras habilidades sociales y nos ayudan a que, el día de mañana, seamos capaces de enfrentarnos a situaciones en las que tenemos que hablar delante de mucha gente. En este vídeo te damos algunos consejos para impresionar a tus profesores y al resto de estudiantes de tu clase.

Cuando exponemos un trabajo que hemos realizado para clase es normal ponerse nervioso si no se tiene mucha práctica. Estar ante un gran número de personas, aunque los conozcas, puede hacer que te distraigas con facilidad y que no recuerdes lo que tenías que decir. Seguro que situaciones así las has vivido incluso en comidas y cenas familiares en las que se te pedía que cantaras una canción o que recitaras un poema que habías memorizado para clase. La presión puede jugarte malas pasadas.

Aunque odies las presentaciones orales, debes saber que son importantes y que pueden ayudarte mucho en tu día a día. Si aprendes a enfrentarte a una audiencia, en un futuro podrás ir más seguro a una entrevista de trabajo o proponer un trabajo frente a un equipo cuando seas empleado de una gran empresa. El poder de la comunicación es innegable y, por ello, quien sepa manejarlo, puede controlar muchos aspectos de su vida.

Hacer una buena presentación delante de tus compañeros de clase no es tarea fácil. Hay muchos factores que debes tener en cuenta y controlar para que tu discurso no se vea ensombrecido. La postura, el tono de voz que utilices o incluso hacia dónde diriges la mirada pueden hacer que tu presentación sea todo un éxito o que, por el contrario, sea un total fracaso.

En este vídeo te damos las claves para hacer una presentación que impresione tanto a tus profesores como a tus compañeros de clase.