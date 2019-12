Las melenas XXL siempre son un must del invierno. Si estás cansada de la melenita corta por encima de los hombros a lo Dua Lipa que tan de moda ha estado en estos últimos dos veranos, las extensiones son el remedio más rápido.

Las extensiones son un recurso muy sencillo para un cambio de look. Las famosas están acostumbradas a usarlas diariamente: que si me pongo una cola de caballo kilométrica para esta actuación o que si ahora quiero llevarlo corto porque me pega con este outfit casual.

Sin embargo, las extensiones están más al alcance de tu mano de lo que crees y son perfectas, ya no sólo para solucionar los problemas del largo, sino para aportar volumen, ya sea por pérdida del cabello o porque tu pelo sea fino.

Si estás decidida a probarlas, hay una serie de factores que de debes tener en cuenta antes de escoger el tipo de extensiones que vas a ponerte.

Lo primero de todo es que antes de colocarte las extensiones tu pelo tiene que estar cuidado y nutrido para que no se note la diferencia entre tu pelo natural y la extensión.

¿Cuál es mi color?

Algo muy importante que debes tener en cuenta es el color que tendrán las extensiones. Dependiendo del tipo de extensión que escojas estas podrán ser de diferentes colores, emulando unas mechas, de tu mismo tono o de tonos más claritos como aporte de luz. Intenta escoger un tono que se acerque lo máximo posible al de tu base para que el resultado quede natural.

¿Durante cuánto tiempo puedo llevar las extensiones?

Debes tener claro para qué quieres ponerte las extensiones si por una decisión estética y/o de salud o como "complemento" para algún evento. En el primer caso, lo suyo es que elijas aquellas que puedas utilizar durante más tiempo y en el segundo, aquellas que te permitan ponértelas y quitártelas cuando tú decidas.

¿Qué tipo de extensiones existen?

Existen diferentes tipos de extensiones: por el tipo de pelo y por su enganche. Según el tipo de pelo estas pueden ser sintéticas o naturales; mientras que dependiendo del enganche podemos encontrar un amplio abanico de variedades:extensiones de cabello unido, extensiones con clips, cortinas de pelo, extensiones de microring o anillas y extensiones adhesivas o de Keratina.

Decantarte por un modelo u otro depende, como ya hemos dicho, de tu tipo de pelo, de qué quieras conseguir con ellas o durante cuánto tiempo las vayas a llevar. Por último, otra cosa también muy importante es cómo vayas a cuidarlas: una vez que las lleves puestas debes mantenerlas diariamente peinándolas, y lavándolas o recolocándolas cuando sea su momento.

En cualquier caso, consulta cualquier duda que tengas con un profesional antes de decidirte a dar el paso.