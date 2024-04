Vetusta Morla anuncia un parón temporal tras su próximo disco: "Debemos echar el freno por nuestra salud"

El grupo de rock alternativo Vetusta Morla ha sorprendido a todos sus fans publicando un comunicado en sus redes sociales en el que anuncian cuáles serán los pasos del grupo que desembocarán en un parón temporal de la banda hasta 2026.

La banda madrileña llevaba tiempo meditando la decisión y fue "Hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de Cable a Tierra, los seis tomamos la decisión de hacer un receso". El grupo se encontraba en uno de sus mejores momentos, los conciertos estaban siendo increíbles y el público respondía de maravilla pero empezaban "a tener la certeza de que debíamos echar el freno".

El problema fue que la decisión de parar les pilló con un montón de canciones nuevas entre las manos a las que decidieron dar salida. "Para quitarnos de encima el desgaste mecánico de la gira empezamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca, meternos en el estudio en medio de una gira. Centrarnos en la música para olvidar todo el ruido que había alrededor e ir grabando temas nuevos", han asegurado.

Al final decidieron que tenían que sacar esas canciones y por eso finalmente el próximo31 de mayo verá la luz ese nuevo disco llamado Figurantes. "Hemos dejado caer las canciones sin hacer demasiado ruido, como quien deja un regalo en la puerta de casa, llama al timbre y se va sin ser reconocido. Primero fue La Sábana de mis Fantasmas en la larga noche del 22 de diciembre, luego el 7 pulgadas de Puentes y Catedrales para dar la bienvenida a la primavera. En pocos días compartiremos el último adelanto: ¡Ay, Madrid!".

Se trata de un disco que van a sacar de forma diferente "Sin planes alrededor, sin más estrategia que la de compartir lo que te emociona. No habrá tirabuzones ni fuegos de artificio. No habrá videoclips ni exclusivas. Pero sí canciones que parten la patata, al menos a nosotros, y que merecen la pena ser compartidas en directo".

"No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para presentarlo como se merece", aseguran. Empezamos en mayo y acabamos en septiembre con las fechas que ya hay programadas y quizás algún detalle más que nos haga especial ilusión. Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros., Los estamos preparando a conciencia junto a una crew maravillosa que trabaja y nos protege como nadie y se ha encargado de diseñar, dar luz y color a lo que vais a ver este verano.

El comunicado termina con el grupo anunciando que tras el lanzamiento del disco y los conciertos de presentación del mismo este verano llegará ese parón que durará en principio dos años: "Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026. Hasta entonces veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras. En definitiva, vivir y disfrutar de la vida".