Que levante la mano aquel al que no le guste el postureo. Fardar mola pero está mejor aún si se hace con gracia y no para dar envidia. ¿Es eso posible o compatible? Desde luego que sí.

A través del humor se llega a mucha más gente que mediante el odio, porque sí, acéptalo, si te pasas el día subiendo contenido a tus redes sociales pretendiendo dar envidia (así como diciendo "mira qué comida más rica te estás perdiendo" o "a qué fiesta tan chula no has sido invitado"), al final te van a terminar cogiendo manía. Por eso, si lo que quieres es enganchar a tus seguidores (y que no se te escapen) un truquito es que les regales unas dosis de risas cuando vean tus publicaciones.

Con esto no estamos diciendo que conviertas tu perfil de Instagram (red social donde nació el postureo) en el canal oficial del bufón del pueblo, sino que basta ya de poner frases intensitas como “mirando a la nada pensando en todo”; ríete de ti mismo y conviértete en un meme.

Estos son algunos ejemplos elegantes que puedes tener en cuenta. Existen los dos extremos: cómo convertir una foto de postureo máximo en una publicación amigable o cómo sacarte partido si no eres muy fotogénico o tus colegas no saben hacerte fotos decentes.

Paula Gonu

Como influencer tiene bien calado el secreto del postureo y, sin duda, sus publicaciones cómicas son las que más molan. De hecho, tiene hasta una cuenta dedicada solo a subir ese contenido más payaso, Paula Gonu Fails.

Emilia Clarke

Khaleesi, la madre de dragones, le tiene pillado el truco a esto de las frases graciosillas. Lo mejor de todo son sus hashtags kilométricos. ¿Que vas a una fiesta super glamurosa y está rodeada de estrellas de Hollywood ? No pasa nada, lo importante es que no te has matado con los taconazos.

The Grefg

El youtuber se hizo una foto espectacular en una casaza con una infinity pool, es decir, todos los ingredientes necesarios para posturear. Y para rebajar un poquito la posible envidia que esto podía generar o adelantarse a los posibles comentarios maliciosos, qué mejor que hacer alusión al evidente planchazo que se llevó para conseguir la instantánea.

Miley Cyrus

Hay que fijarse en los fallos antes que nadie y reírse de ello, como esta mancha de pizza sobre la camiseta de Miley Cyrus. En un momento tan importante como la celebración de un premio Grammy, eso era lo de menos.

Ibai Llanos

El caster nos tiene acostumbrados a este tipo de contenido simpático. No hay nada mejor para empatizar (aka conseguir seguidores fieles) que reírse de uno mismo y representar situaciones que a todos nos pueden pasar. Un ejemplo es la actitud ante la vida de Ibai Llanos.

Silvia Alonso

La actriz Silvia Alonso es otra crack a la hora de encontrar la frase perfecta para sus fotos de Instagram. Que el viento te estropea la foto, no pasa nada, se aplica la de ‘al mal tiempo buena cara’; que es su cumpleaños y no sabe cómo pedir regalos, pues no se anda con tonterías y les lanza una indirecta.

Sarah Hayland

La actriz de 'Modern Family' tampoco se queda corta. En vez de presumir de vestidazo al ser la invitada en una alfombra roja, bromea con que la cola del vestido es demasiado larga. “Si paso frío en las piernas tengo una manta extra”.

Ryan Reynolds

Y qué vamos a decir de Ryan Reynolds, es el rey del trolleo, al máximo nivel al que se puede aspirar a llegar. Lo mejor de todo, sus piques con otros compañeros y las felicitaciones a su mujer Blake Lively.