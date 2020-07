El confinamiento le ha pasado factura a muchas parejas. A unas, pasarlo a distancia les ha venido bien, como por ejemplo a Marta Díaz y Sergio Reguilón. Sin embargo, hay otras en las que ha hecho estragos, como es el caso de la influencer Mery Turiel y Santi Silva.

Después de haber mostrado una cuarentena idílica a través de redes sociales, donde la pareja disfrutaba sumándose a los retos de TikTok, cocinando y degustando platos o intercambiándose modelitos, ahora han decidido emprender caminos separados.

Así lo ha comunicado Mery Turiel a través de Instagram Stories para hacerle saber a sus más de 850.000 seguidores que ha puesto fin a su relación con el presentador de Non Stop People. Al inicio de la cuarentena Mery compartía uno de sus habituales textos reflexivos en los que era consciente del reto que suponía encerrarte en una casa tanto tiempo con una persona; que era inevitable que no afloraran esas cosas que molestan y que surgieran roces. Pero se mostraba optimista y brindaba todo su apoyo a sus seguidores animándolos a quedarse en casa.

Hace tan sólo un mes, Mery compartía la última foto con su chico hablando sobre la importancia de darse tiempo para uno mismo: "Creo mucho en la importancia de pasar momentos a solas aún estando juntos. Y más durante estos casi tres meses".

La madrileña de 27 años había vuelto a confiar en el amor gracias a Santi y así lo expresaba en sus publicaciones como esta en la que le felicitaba el cumpleaños al "mejor compañero de vida que podía haber elegido" hace poco más de dos meses: "Nunca pensé que el amor podía ir unido a la paz hasta que te conocí. Me das calma, me haces feliz y me enseñas cada día que querer es sinónimo de ti. Te has unido tan fácilmente a mi vida sumando tantas cosas buenas que no quiero que me faltes nunca. Es el segundo cumpleaños que celebro contigo pero siento que hace años que nos conocemos. Quién sabe, quizá llevamos preparándonos media vida para juntarnos. Espero pasar el resto a tu lado. Te quiero mucho", escribía Mery en su Instagram.

Al igual que ha compartido con sus seguidores los momentos buenos de su relación, la influencer de moda también está mostrando de forma abierta cómo superar un momento tan duro como una ruptura y más después de una vivencia tan intensa como ha sido el confinamiento.

De esta manera, Mery está compartiendo textos con los que se siente identificada (como suele ser habitual en ella) y que representan la situación por la que está pasando. Como ávida lectora que es compartió una frase del escritor Carlos Ruiz Zafón (con motivo del día de su fallecimiento) que habla sobre las ventajas de que rompan el corazón: "¿Sabe lo mejor de los corazones rotos? Que sólo pueden romperse de verdad una vez. Lo demás son rasguños".

Aunque suene a tópico, un cambio de imagen puede venir muy bien para enfrentarse a nuevas etapas o para que ayude a cambiar de aires. Y Mery Turiel se lo ha tomado al pie de la letra abandonando su característica melena negra para pasarse al rubio.

Mery recurre también a otro tópico: las canciones de desamor. Porque hay momentos en los que parece que todas las canciones hablan de ti y que la música es la mejor manera de expresar cómo te sientes. En esta ocasión, la influencer ha utilizado una frase de 'La piel' de Vanesa Martín que alude a ese momento incómodo en el que tu ex te vuelve a hablar y te pide que quedéis a tomar algo: "¡Me da pereza tomar un café contigo, joder!"

Además, Mery ha aprovechado el fin del Estado de Alarma para juntarse unos días con algunas de sus amigas también influencers como Aretha Fusté, Andrea Rueda o Marta Riumbau y refugiarse en ellas antes de emprender su viaje a Formentera para desconectar: "Y entonces...te encuentras. Charlas, cuentas hasta lo que te duele reconocer. Te liberas, te ríes a carcajadas y descubres que todas pasamos muchas veces por lo mismo. Compañeras, amigas, confidentes. Sin rivalidades. Con palabras amables siempre. Entendiendo que siendo amigas la vida es mucho más fácil", ha escrito acompañando a la foto de su retiro.