Estos son los gestos que no debes hacer si vas de viaje a otros países

Los gestos son la forma expresiva más recurrente de comunicación no verbal. Existen diferentes tipos: desde los comunes, utilizados en su mayoría para expresar emociones, hasta los más personales, donde el carácter y entorno los determinan. En el vídeo te mostramos algunos de los gestos existentes y su significado en distintos países.

Hablamos de gestos, como lenguaje corporal, en situaciones en las que nos ayudan a sustentar el mensaje verbal, especialmente en las que una comprensión emocional puede dar más seguridad y confianza.

Los gestos son un buen recurso a la hora de mantener una comunicación verbal con personas de distinto idioma. Lograremos una comunicación efectiva, siempre que sepamos diferenciar el significado de estos movimientos corporales en diferentes culturas.

Diferencias culturales

Utilizar gestos que habitualmente usamos con normalidad en nuestra cultura son complicados de evitar en otro entorno, sin embargo a la hora de viajar hay que tener cuidado ya que pueden malinterpretarse. En el vídeo te mostramos algunos de los gestos más comunes que no significan lo mismo dependiendo del país.

El movimiento de las manos, la cara o los brazos, complementan nuestra comunicación para dar un mejor entendimiento de lo que queremos expresar. Si vamos a realizar un viaje, ya sea por motivos personales o profesionales, debemos estar alerta de los gestos que podemos utilizar o no en el país de destino.

Incluso el hecho de cómo cogemos el teléfono móvil o caminamos se pueden convertir en acciones en nuestra contra. No obstante, los gestos también se pueden representar en forma de contacto visual o posturas que adopta el cuerpo, causando desconfianza en la persona que tenemos enfrente.

Siempre que tenemos un viaje preparado, nos preocupa el idioma que se habla, pero no solemos cuidar los detalles de la comunicación no verbal, y esta no es universal. En el vídeo te enseñamos algunos de los gestos comunes que no debes hacer si vas de viaje a otros países.

