¿Qué hacer si eres víctima de novatadas al empezar el curso?

Las novatadas comenzaron en los colegios mayores y centros universitarios con el objetivo de conocerse y pasar buenos ratos con nuevos compañeros. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas actividades se han convertido en un verdadero martirio para los nuevos estudiantes. Ahora, hay quien ve las novatadas como una serie de bromas pesadas que no tienen mayor propósito que el de humillar a los más novatos. En este vídeo te contamos qué debes hacer si eres víctima de estas novatadas.

Las novatadas son una tradición que se ha mantenido con el paso de los años porque se decía que era un buen método para conocer gente y hacer amigos. Ese fue su objetivo principal muchos años atrás. Sin embargo, hemos visto, por desgracia, una gran cantidad de vídeos virales mostrando “pruebas” que no eran más que bromas crueles y humillantes. Un auténtico abuso de poder que, a veces, termina con fatídicas consecuencias.

Cuando entras nuevo en un colegio mayor o en la universidad, muchas veces parece que no tienes opción. Es participar o nada. En ocasiones, quien decide desentenderse es aislado o, peor aún, acosado por el resto. Por este motivo, muchos son los que creen que no pueden negarse a participar en estos “juegos”.

Hemos de saber distinguir entre bromas divertidas, ejercicios para conocerse y actos humillantes. Debemos detectar cuándo algo está mal y saber cómo proceder ante estas situaciones. No obstante, no siempre es fácil, y puedes sentirte perdido a la hora de denunciar acciones como estas.

Siempre que sientas que algo no está bien, que no estás cómodo o algo te parezca molesto, debes poder retirarte de estas actividades sin ningún tipo consecuencia. Si esto no es así y sientes presión y tienes miedo, en este vídeo te damos algunas recomendaciones que puedes seguir para salir de esta situación.

