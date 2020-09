Trucos para librarte de las espinillas sin dejar marca

Los granos o las espinillas pueden aparecer por muchos motivos. No obstante, la principal causa de su presencia es la obstrucción de los folículos por los que se drenan las glándulas sebáceas, normalmente por un exceso de producción de queratina. Pueden llegar a ser muy molestos y antiestéticos y a veces persistentes, lo que es, sin duda, muy frustrante. En este vídeo te contamos algunos remedios caseros que pueden serte útiles para olvidarte del acné durante una larga temporada.

Debido a la pandemia de COVID-19 que asola el mundo en la actualidad, es necesario tomar una serie de medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. Entre ellas está el uso de mascarillas en todos los sitios en los que no pueda mantenerse una distancia de seguridad adecuada. La mascarilla es indispensable para que no se produzcan contagios. Sin embargo, si no cuidamos correctamente la piel, también puede influir mucho en la aparición de granos y espinillas.

Si no limpiamos bien el rostro, la grasa se va acumulando y obstruye los poros. Con la mascarilla esto pasa más a menudo, debido a que hay partes de nuestra cara a las que no les da el aire. De esta forma se acumulan la humedad y el sebo en nuestra piel. Por todo ello, ahora más que nunca debemos prestar una especial atención a esta parte de nuestro rostro.

Por todo ello, debes lavarte bien la cara e hidratarte. Aun así, es probable que te sigan saliendo granos. Hay muchos otros factores que, quizás, no puedas controlar con facilidad. Un ejemplo de ello son los problemas hormonales, que también influyen en la aparición de estos molestos bultitos. Sin embargo todo tiene solución. En este vídeo te traemos algunos trucos caseros que te ayudarán a deshacerte de las molestas espinillas para siempre.

