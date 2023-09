Abandonan a un perro en mitad de la carretera y el coche de detrás lo adopta al momento

Pese a que cada vez existe más conciencia social sobre los animales y más personas se preocupan de su bienestar, sigue habiendo muchas otras que continúan sin ver que son seres vivos que sufren, y no solo un peluche del que pueden deshacerse. Por culpa de esto, el número de abandono de animales continúa siendo muy alto en la mayoría de los países, y a diario siguen encontrándose muchos perros y gatos abandonados en las calles y carreteras. Y, precisamente, esto es lo que parece que le ha ocurrido al perro protagonista de un vídeo que no ha tardado en viralizarse en X.

Pese a que el vídeo comienza con una chica que parece estar simplemente jugando con la cámara, de repente se escucha al conductor preguntando qué es lo que está haciendo el conductor de delante, momento en el que ella gira la cámara. Y, justo cuando lo hace, se ve que hay un perro en mitad de la carretera, algo que ha dado a entender a muchos que el dueño del otro vehículo acaba de abandonarlo y dejarlo a su merced, sin preocuparse por el futuro de este pequeño. Pero, afortunadamente, su destino no era quedarse allí, porque la chica rápidamente pregunta si se lo pueden quedar y, en cuanto el conductor le dice que sí, ella abre la puerta, le llama, y el animal se sube a este nuevo coche sin ni si quiera dudarlo.

El perro se ve visiblemente asustado cuando está en mitad de la carretera, momento en el que empieza a caminar desorientado sin saber qué hacer. Por ello, no es de extrañar que las redes hayan saltado contra el conductor que le ha abandonado por hacer algo tan inhumano, porque, si no fuera por estos salvadores, quién sabe dónde habría terminado. Sin duda, es muy triste que continúen ocurriendo este tipo de situaciones de forma tan habitual, pero, por suerte, el abandono de este perro ha durado solo cinco segundos, ya que la chica no ha dudado ni un momento en rescatarle.