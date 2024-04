La absurda moda de darle la vuelta a paellas que arrasa en TikTok

Una de las mayores fuentes de contenido viral, interesante y de debates en Internet son los vídeos relacionados con la comida. Existen incontables creadores de contenido sobre temas relacionados con comida e incontables cuentas interesantes sobre el tema.

Vídeos cocinando, videos comiendo o videos criticando atrocidades cometidas por otros. Si hace poco os contamos como se volvió viral una tuitera por compartir una foto en la que se comía una tortilla de patatas con cuchara y dejándose los bordes ahora vamos un paso más allá con una nueva tendencia que ha surgido en TikTok y que tiene como protagonista a otro de nuestros platos nacionales, la paella.

Parece que a llegado a redes sociales la absurda moda de grabarse dándole la vuelta a las paellas y no siempre sale bien como muestra este post de Postureo Español.

En concreto es la cuenta @paelles.girar la que esta recopilando estos videos, algunos de los cuales acumulan millones de visitas.

Al parecer girar bien la paella sin que se te caiga tiene tanto que ver con la fuerza centrípeta y la velocidad con lo que lo hagas con como de suelto esté el arroz.

A pesar de que muchos de los vídeos el truco sale bien una gran parte de la gente no da crédito a que esto se este convirtiendo en moda y piensan que la gente no puede ser más tonta.

"Gente flipando con la fuerza centrípeta. De verdad que me muero y no os educo", "¿Soy el único que piensa que son idiotas?" o "Ya soy mi abuelo, me han entrado ganas de decir estos no han pasado hambre en su vida", son sólo algunos de los muchos comentarios criticando esta práctica.