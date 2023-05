Una abuela arrasa en TikTok al contar a su familia lo que más le sorprendió en su noche de bodas

Algo está pasando este 2023 para que las abuelas se estén convirtiendo en las estrellas de TikTok, la red social de los más jóvenes. En esta ocasión se ha vuelto viral la abuela de Paola por la forma tan sincera y divertida en la que ha contado a su familia como fue su noche de bodas.

"JAJAJAJAJAJA, dice que mi abuelo es el amor de su vida, pero que solo con casarse no era suficiente para verla 'en cueros'", ha escrito @paolaggimenez13 en la descripción del vídeo que ella mismo ha subido a su cuenta de TikTok.

El genial vídeo de apenas 90 segundos cuenta con 1,5 millones de reproducciones en TikTok y casi 70.000 me gustas desde que fue subido en marzo.

La anciana ha contado que "fue lo peor" de la noche de bodas y que se encerró en la habitación con pestillo para que su marido no entrara a la habitación. "Él me decía que me iba a quitar el vestido y yo le contestaba que no me iba a quitar el vestido".

"Él me decía que me iba a ayudar a sacármelo y yo le contaba que ya me lo quitaba yo sola. Él justificaba que llevaba cremallera el vestido, pero yo ya decía que este a mí no me pillaba", afirmaba la anciana en tono humorístico.

La anciana también ha terminado contando que lo que más le llamó la atención que los hombres tuvieran pelo. "Eso no lo sabía yo. Me quedé muerta cuando vi eso porque nadie había comentado nunca en la vida eso. Nunca me habían dicho que los hombres tenían pelo ahí abajo", comentaba la anciana ante el asombro de sus familiares que no paraban de reír.

Paola ha desactivado los comentarios del vídeo y no ha publicado más contenido relacionado con su abuela por lo que nos tenemos que conformar con este genial vídeo.