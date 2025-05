Un agente de la CIA explica cómo desaparecer en 24 horas sin dejar rastro

Suena completamente a película: una persona decide desaparecer por completo durante unos días para escapar de una amenaza. O quizá quiere dejar atrás su vida y empezar de cero en un nuevo lugar, huyendo de un pasado traumático. Aunque, llevado al terreno de la realidad, no es difícil imaginar que haya personas que deseen marcharse de un lugar que no es seguro para ellas, donde pueden sufrir acoso o maltrato y en el que, simplemente, no pueden vivir. Igual estás huyendo de una persona en particular. Ese puede ser tu caso y estos son los consejos que necesitas para conseguirlos, directamente de la mano de un exagente de la CIA.

El primer paso es tener una mochila preparada de antemano. Todo lo que necesitas debe estar ya ahí disponible, incluyendo dinero en efectivo y herramientas para sobrevivir oculto varios días. Esa mochila debe permitirte aguantar varios días y estar preparada para ser cogida y salir en el momento que sea, sin pensarlo dos veces. El segundo paso es no hacer lo obvio: tienes que refugiarte. Nada de ir a casa de un amigo, nada de ir a lugares que frecuentes y nada que pueda relacionarse con tu comportamiento habitual. Tienes que ir a donde nadie lo espere, a donde nadie te vaya a buscar. Eso puede ser un bosque o cualquier otro enclave de naturaleza.

Tercer paso: paciencia. Tienes que estarte quieto en tu lugar escogido, sin contactar con nadie, sin salir, sin dar señales que delaten tu presencia en el sitio. Deja que tu perseguidor se canse y agote sus recursos hasta hartarse. Mínimo tres días así. El cuarto paso es obvio pero lo recordamos también: desaparece de tu vida online. Nada de electrónicos, nada de conectarse, nada de dejar un rastro digital con un tuit, un mensaje o lo que sea. No, no es seguro. No contactes con nadie tampoco, por muchas ganas que tengas. Quinto paso: dinero en efectivo, nada de tarjetas de crédito. Si necesitas pagar, el dinero en efectivo te permite hacerlo al instante sin dejar una señal enorme de dónde has estado. Y sexto paso: usa un burner phone, nada de smartphones de muchos dólares. Usa un móvil dumbphone desechable que poder destruir si lo necesitas.

La vida real no es una peli, pero con paciencia y disciplina podrás lograr sobrevivir esos días. No obstante, recuerda confiar en las autoridades competentes si te enfrentas a un problema serio que pueda llevarte a pensar en tener que huir. Seguramente sea una alternativa mejor a vivir una semana en medio del bosque.