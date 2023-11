Amenaza a sus pasajeros con llamar a la Guardia Civil si no utilizan el cinturón: "Vosotros llegáis tarde y a mí me pagan horas extra"

Por mucho que se conciencie a la sociedad sobre lo importante que es llevar siempre el cinturón de seguridad tanto en el coche como en cualquier otro vehículo, sigue habiendo muchas personas que se arriesgan constantemente a no llevarlo. Ya sea porque confían en que no les pasará nada durante el trayecto o porque simplemente les resulta molesto llevarlo, hay quienes optan por no utilizarlo, especialmente cuando van en autocar. Y, por este motivo, no es de extrañar que los conductores estén hartos de pedirle a sus pasajeros que se los abrochen, algo que ha quedado reflejado en el tuit viral de Nutrifriki_Cris.

Esta tuitera se encontraba dispuesta a emprender su viaje cuando, de repente, el conductor les ha sorprendido a todos al amenazarles con llamar a la Guardia Civil en el caso de que alguien no se pusiera el cinturón de seguridad. Esto es algo que, además ha hecho con mucho humor, ya que ha remarcado que él no tiene ningún problema en hacer esto, ya que serían ellos los que llegarían tarde y a él le pagarían las horas extra.

Ante esta situación, la tuitera ha confesado que no ha podido evitar reírse por la forma en la que lo estaba diciendo, ya que lo ha dicho con un tono muy serio, como si de un militar se tratara. Pero, aunque le haya hecho tanta gracia por lo inesperada que ha sido esta situación, admite que entiende totalmente al conductor, ya que, aunque no sea su responsabilidad, entiende que quiera velar por la seguridad de sus pasajeros. Y, precisamente por ello, también ha bromeado al decir que este conducto ha convencido más a sus pasajeros que las propias campañas de seguridad vial.

Sin duda, el cinturón de seguridad es algo extremadamente importante en todos los viajes, por lo que todos los pasajeros deberían utilizarlo sin falta, ya que un acto tan sencillo como abrocharse el cinturón podría salvarles la vida.