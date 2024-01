Su amiga le pide un Bizum de 20 céntimos y su respuesta es mundial

Hay ocasiones en las que las situaciones más cómicas se dan en los momentos más inesperados y de las formas más absurdas. Y, precisamente por ello, no es de extrañar que WhatsApp sea el escenario de muchas de ellas, ya que es el lugar en el que muchos amigos hablan con más confianza y naturalidad entre ellos. Esto es algo que cada vez se ve más en redes sociales como X (anteriormente Twitter), porque cada vez más usuarios se animan a compartir las historias tan graciosas que les han ocurrido, tal y como ha hecho la tuitera Dianeeyoung.

En su caso, esta historia ocurrió hace ya seis años, pero debido a que se ha acordado de ella y ha vuelto a reírse como el primer día, ha decidido compartir esta diversión junto a los demás tuiteros al asegurar que ella se seguirá "riendo de esto pasen los años que pasen". Y no es para menos, ya que todo ocurrió de la forma más inesperada posible cuando su amiga le pidió si podía hacerle un Bizum de 20 céntimos, ya que necesitaba sacar dinero del banco, pero le faltaba esa cantidad para poder sacar el mínimo que le permitía el cajero.

Ante esta situación, Diane no dudó en responderle con mucho humor y confianza al decirle "ok, puta pobre", pero, para sorpresa de la tuitera, ella tenía incluso menos dinero que su amiga. Porque, tan solo unos minutos después de decirle eso, le confesó que no podía hacérselo porque el mínimo permitido era de 50 céntimos y ella solo tenía 29. Esto es algo que ha pillado por sorpresa a todos los usuarios, quienes no han podido dejar de reírse con esta situación tan inesperada.

Pero, más allá de las risas, también son muchos los que han aplaudido a la tuitera por compartir el poco dinero que tiene con su amiga, ya que, apenas teniendo 29 céntimos, no ha dudado ni un segundo en aceptar dárselos. Por ello, no es de extrañar que tantas personas hayan etiquetado esto como una "verdadera amistad", ya que se muestra lo que quiere a su amiga.