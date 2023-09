El apartamento más extraño de TikTok: desde un santuario de cortaúñas hasta una pared decorada con gusanos

Son muchas las personas que aprovechan la oportunidad de decorar su hogar para reflejar cuáles son sus gustos y estilo y, sin duda, la tiktoker Myra Magdalen ha conseguido plasmar su estilo único en el apartamento que vive. Esta chica de 25 años es especialmente conocida en TikTok por tener un estilo maximalista realmente extravagante y creativo, el cual suele dejar a miles de personas con la boca abierta por la cantidad de ideas únicas que suele tener.

Pero, aunque muchos ya se imaginaban su casa no debía ser muy distinta a su estilo, la realidad es que la decoración de su hogar ha sorprendido mucho más de lo que nadie se esperaba. Porque, sin duda, el suyo debe ser uno de los apartamentos más extraños que uno puede encontrarse en TikTok. Myra cuenta con varias zonas temáticas distribuidas a lo largo de esta vivienda, entre las que se encuentra el espacio en el que graba. A simple vista, nadie se imaginaría que este lugar cuenta con una ducha y un lavabo, porque las paredes están decoradas con un montón de teclados de ordenador y de música.

Pero, por sorprendente que parezca, esta no es la habitación más rara que uno puede llegar a encontrarse en su apartamento, porque también cuenta con una especie de santuario de cortaúñas en otra de ellas. Esto se debe a que la tiktoker colecciona marcos de fotos, motivo por el que decidió decorarlos con imágenes de cortaúñas para no dejarlos vacíos. El motivo por el que escogió estas imágenes es porque combina con su calendario, el cual también está lleno de estas imágenes. Pero, por si no hubiera ya suficientes, también cuenta con una caja de música que se abre y saca todos los cortaúñas que tiene en su casa, los cuales no son pocos.

Y, aun así, su casa no hace más que mejorar a medida que sigue enseñándola, ya que también cuenta con una pared llena de fotos de gusanos, una habitación tematizada con el océano y muchos otros rincones llenos de detalles totalmente inesperados. Sin duda, sus espectadores están cada vez más fascinados con los TikToks que sube enseñando los distintos rincones de su casa, porque uno no sabe qué esperarse de cada uno de ellos.

Por este motivo, no es de extrañar que tantas personas señalen lo fascinante que les resulta su mente, a la vez que otros confiesan que no serían capaces de vivir en una casa como esta, ya que les daría miedo.