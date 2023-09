¿Las bodas son aburridas si no hay alcohol? El debate que ha dividido a las redes

Si hay algo que está normalizado en la sociedad española es el consumo de alcohol en todas las celebraciones y ceremonias. Por ello, cuando la tiktoker Sol Carlos ha revelado que está planteándose no servir alcohol en su boda porque ni ella ni su pareja beben, las redes no han tardado en alterarse y opinar sobre esta idea, generando así un gran debate que ha dividido a los usuarios. Porque, mientras unos creen que es una idea pésima, hay otros que la aplauden y creen que haría muy bien si tomara esa decisión.

A raíz de esta situación, muchos se han mostrado muy tajantescon esta idea, ya que hay quienes consideran absurdo celebrar una boda sin alcohol, ya que creen que perdería toda la gracia y que se quedaría a la altura de un velatorio en cuanto a diversión. Además, muchos no han dudado en confesar que incluso se les quitaría las ganas de ir si les dijeran que no habrá alcohol. Y, aunque puede que algunos piensen que esto pueden decirlo de broma, el tuitero Maxxocha ha confesado que a él le pasó una vez, de forma que fue a una boda solo por el alcohol y que, al descubrir que no había, terminó yéndose.

Pero, mientras que hay algunos que tienen esta idea tan negativa sobre la propuesta de la tiktoker, hay otros que están totalmente a favor, de forma que han criticado duramente a los del otro extremo. Esto se debe a que no entienden que haya gente que sea incapaz de divertirse si no hay alcohol de por medio, asegurando que estas personas tienen un problema con la bebida, aunque lo nieguen.

Además, el tuitero RodrigoCarop ha querido verle el lado bueno al hecho de que algunos no quieran ir si no hay alcohol, ya que señala que serviría como un filtro de amistades y familiares, ya que solo irían los que realmente los quieren, y no los quesolo buscan emborracharse a su costa. Sin duda, existe una gran división de opiniones respecto a este tema, algo que ha quedado totalmente reflejado en las redes a raíz de este debate.