Se le caen las pinzas al patio de la vecina y esta es la impactante carta que le escribe

La vida en comunidad y, sobre todo, en un vecindario, a veces resulta realmente complicada. Se han producido muchas disputas entre vecinos por ruidos, ascensores o por la ajetreada vida sexual. Sin embargo, en otras ocasiones se producen estas inesperadas reacciones por parte de algunas personas como la que te contamos hoy.

La tiktoker @kalu_lima ha compartido unas imágenes que demuestra la genial relación entre ella y su vecina mediante dos cartas que se enviaron la una a la otra. En la publicación escribe: "Cómo son tus vecinos en España". En la primera imagen, y por tanto la primera carta, se lee "Hola! Soy la vecina de arriba. Perdón por las pinzas en tu suelo... El viento ha tirado el tendedero y la cesta de las pinzas. Disculpa las molestias!". A lo que la dueña de este patio y tiktoker ha respondido con otra nota: "Soy la vecina de abajo, en la bolsa están las pinzas. Tranquila, no pasa nada", y debajo ha dibujado una carita sonriente.

Todos aquellos que tenemos vecinos sabemos que no siempre tenemos la suerte de coincidir con personas tan amables y con tan buen humor como estas dos chicas. En algunos casos estas pinzas no hubiera vuelto a su dueña o no hubieran contestado a la carta. Pero, afortunadamente, no todas las personas son igual. Además, la tiktoker, al ser ecuatoriana, se ha sorprendido con que los vecinos en España sean tan amables; aunque lo que no sabe es que no todos son así.

La publicación ha superado las 108 mil reproducciones y muchos usuarios se han quedado atónitos con estas bonitas cartas. Una escribe: "Mis vecinos se quedaban las pinzas que se me caían"; otra comenta "Qué bonito cuando dos buenas personas se encuentran en este mundo"; y algunos también confiesan su deseo de tener esta buena relación "Ojalá los míos fuesen así y no una casa de locos que no te dejan dormir".