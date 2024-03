No querían pagar para el ascensor y esta es la peculiar idea de sus vecinos como revancha

Como ya os hemos comentado en otras ocasiones, tener suerte con los vecinos que te tocan ocurre muy pocas veces en la vida. Son muchos los conflictos que tienes que aguantar por su culpa, como cuando se producen problemas de esceso de ruido por las relaciones sexuales de alguno de ellos. Llegar a un punto común y a un acuerdo es muy complicado y este vídeo que os traemos hoy es un claro ejemplo.

Esta historia tiene que ver con el ascensor de un edificio. Al parecer, no todos los vecinos ven con buenos ojos tener que pagar para instalarlo, por lo que deciden no poner nada de dinero. Sin embargo, finalmente sí se pone para satisfacer a aquellos que estaban de acuerdo. Esto es lo que deciden hacer los vecinos que pagan como venganza a los demás que no pagaron.

La conocida cuenta de Twitter @LiosdeVecinos ha compartido el vídeo de uno de los vecinos que muestra esta ingeniosa venganza. En la publicación se lee "Ascensor sin puerta para morosos". El vecino que graba el vídeo comenta: "Los del 1º, 3º, 5º y 6º no pagaron en su día instalar este ascensor, pero es que no tienen ni puerta".

El hombre sale del ascensor y se dirige al tercer piso para demostrar que en lugar de la puerta del ascensor se sitúa una pared. En efecto, se ve una pared normal sin ningún hueco ni ninguna puerta. El vecino vuelve a recalcar que esos vecinos no quisieron pagar y por ello no tienen puerta en su rellano.

Esta se trata de una idea bastante ingeniosa a la hora de ridiculizar a las personas que no quisieron pagar por el ascensor, pero que no termina de ser muy buena. Está claro que los vecinos del tercero, por ejemplo, no tienen ascensor en su puerta, pero sí que podrán subir hasta el cuarto y bajar unas pocas escaleras para llegar hasta su destino, para ahorrarse de subir tres pesos andando.

El tuit ha sido reproducido por 17,5 mil personas y muchos usuarios han querido comentar esta impactante historia. Entre ellos destaca principalmente uno que comenta que "tampoco te deja en tu planta ni pagando. Tienes que subir una entreplanta", ya que la puerta del ascensor no se encuentra en el mismo rellano que las puertas de las viviendas. Por el contrario, muchos han aplaudido esta idea: "A mí me parece estupendo, no pagas ascensor, no lo usas" o "Yo en mi bloque pusimos una llave solucionado".