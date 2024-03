Un vecino escribe una nota tras sospechar de un caso de violencia de género en su edificio y todos la están aplaudiendo

Aunque a veces podamos tener problemas con nuestros vecinos, como el caso del hombre que escupió en la puerta de sus vecinas, o nos podamos llevar mal con ellos, en otras ocaciones nos pueden salvar la vida. Esta historia de un vecino que escribe una nota y la pega en la pared de su edificio porque cree que se ha producido un caso de violencia de género es una prueba de la bondad de algunas personas.

La cuenta de Twitter @kalimotxooa ha compartido este cartel que ha llamado tanto su atención. En la nota se lee "Yo no sé si lo de anoche tuvo que ver o no con un episodio de violencia de género. Por si acaso, aviso: para ella, no estás sola. Te puedo ayudar, te puedo defender, te puedo acompañar a donde haga falta. Échame una nota en el buzón. Confía", escribe el vecino.

Sin embargo, en esta nota también hay una advertencia para el chico sospechoso: "Para él: como me entere, te reviento. No me escondo, soy el del 3º izquierda". Y con este mensaje termina su nota.

En pocas horas este tuit ha conseguido 5 mil retuits y 52 mil me gustas. Además, muchos usuarios han querido aplaudir este gesto del vecino y agradecérselo: "Ahora quiero abrazar al de la nota. Más gente así en el mundo" o "Más vecinos cotillas así que quieren ayudar y no criticar". Sin embargo, otros critican este cartel y escriben "Pues como no sea violencia de género..." o "Imagina que el agresor lo lee, se cabrea y lo paga con su mujer. Si sospechas que tu vecina sufre violencia machista, lo correcto es mostrarle tu apoyo en privado y por supuesto estar alerta para llamar a la puerta (o directamente a la policía) si vuelves a oír algo raro".