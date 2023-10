Una camarera desesperada por su salario triunfa en TikTok contando las cosas que le dan igual

Se conoce de sobra que trabajar en hostelería normalmente va acompañado de muy malas condiciones laborales. Las largas jornadas, el escaso salario y el desgaste de trabajar de cara al público son cosas de las que se quejan los empleados todos los días, tanto en la calle como en redes sociales.

Por eso es bastante frecuente que, navegando por la red, nos encontremos con testimonios de todo tipo de gente que trabaja en restaurantes, hoteles, bares, cafeterías y demás. Algunos más en clave de denuncia y otros con un toque de humor.

La usuaria de TikTok @rayomcqueer_ es una empleada de una cafetería que comparte contenido sobre su día a día en la red social y recientemente se ha hecho viral con un vídeo en el que habla de su actitud en el trabajo.

"Trabajo en una cafetería y estas son las cosas que me dan igual", empieza diciendo en su tiktok, que supera los 13 mil 'me gusta' y las 100 mil reproducciones.

A continuación, se pone a enumerar el tipo de cosas que no le importan que hagan los clientes del establecimiento en el que está sirviendo cafés, pues al fin y al cabo es una empleada a la que no le van a pagar más por preocuparse de lo que no tendría por qué.

"Me viene un cliente y me dice: mira que me has cobrado de menos el tamaño del café, es grande y te pagado uno pequeño", comienza diciendo. A lo que ella responde que le da igual: "Si fuese por mí, yo cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba entera".

Otra situación común es la de que a alguien se le caiga el café y pida otro, disculpándose y llegando a querer pagar de nuevo por el recambio. Algo que a ella como empleada no le afecta, por lo que no siente que sea necesario ni pedirle perdón.

Y así continúa listando situaciones del mismo tipo: el querer entrar al baño sin consumir, el enseñar los cupones de descuento, el sentarse en una mesa sin pedir nada o con comida de otro establecimiento, etc. A todo, ella responde lo mismo: "Me da igual, yo voy a seguir cobrando 5€ la hora".

El primer comentario que alguien deja en el tiktok lo resume todo a la perfección: "Por más gente así que entiende que no van a heredar las empresas para las que trabajan". Todos están de acuerdo en que, en trabajos tan precarios, no merece la pena hacer un esfuerzo que no va a ser compensado.

No obstante, en los comentarios mucha gente se ha preocupado de que el jefe de la chica llegue a ver el tiktok que ha hecho. Pero en general todos los mensajes son de apoyo y de gente contando sus experiencias en el trabajo.