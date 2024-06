Una camarera le dice a su jefe que le han dado la baja por una enfermedad y esta es su indignante reacción

En Flooxer son muchas las veces que os hemos contado asuntos relacionadas con camareros. A veces se trata de historias graciosas, pero en otras ocasiones es todo lo contrario. Este es un trabajo muy complicado debido a las malas condiciones que se suelen ofrecer. Te contamos esta desagradable e impactante historia que hemos conocido.

La popular cuenta de Twitter @soycamarero ha publicado dos imágenes de una conversación de WhatsApp de una trabajadora con el que suponemos que es su jefe. La camarera le escribe "Me encuentro muy mal, he vomitado antes en la cocina y tengo mucho calor. Necesito ir al médico". El jefe le responde explicando que se encuentra en urgencias con su hija y le explica todo lo que le han diagnosticado en el médico.

Sin embargo, lo peor de esta historia llega a continuación. La trabajadora continúa con los mensajes: "Me han dado la baja lore, tengo abdominalgia, os iré contando que acabo de salir de urgencias, mañana tengo analítica". A esto le responde su jefe: "Buenas tardes. Mejórate. Te he dado de baja por no superar el periodo de prueba. Bájame las llaves del bar antes del cierre. Un saludo".

Tras esta publicación, la cuenta de Twitter ha añadido más imágenes de esta conversación en los comentarios. Unas horas más tarde, el jefe le vuelve a mandar otro mensaje: "Sara dame la dirección de tu casa y me paso a por tus llaves. Más que nada porque las necesitamos para cerrar. Pero sobre todo para evitar problemas. ¿Te imaginas que va a pasar si de repente justo esta noche entrar a robar? Todo el mundo va a sospechar de ti. Es mejor que me des las llaves y así evitamos problemas. Si para evitar que existan unas llaves que no controlo por si has hecho copia y me toca cambiar la cerradura o el código y me cobran te lo voy a descontar de tu sueldo. Si no quieres que pase yo llamas a uno de globo que las recoja y me las traiga".

Este tuit ha conseguido más de 134 mil reproducciones y también ha conseguido gran número de comentarios. Algunos han querido hacer pequeñas recomendaciones a esta chica: "No se puede despedir a nadie estando de baja. Fin" o "Que lo denuncie porque claramente es un despido nulo, es evidente que no supera el período de prueba por la baja". Sin embargo, otros apoyan al jefe: ""He vomitado, tengo calor". Vamos, una borrachera como un piano. Y si no devuelve las llaves pues se confirma q es conflictivo. He hablado con muchos empresarios y autónomos y todos se quejan de lo difícil q es encontrar personal decente".