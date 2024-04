Una camarera tiene un accidente de coche y a las dos horas de avisar a su jefe pasa esto

El mundo de la precariedad laboral y de los jefes explotadores está a la orden del día, especialmente en el mundo de la hostelería y la restauración.

Para eso existen cuentas en redes sociales como @SoyCamarero que se dedican a denunciar todo tipo de situaciones injustas. Una de las últimas que ha compartido, y que está indignando especialmente a sus más de 150.000 seguidores en Twitter, es la que le mandó una chica que sufrió un accidente de coche.

Esta chica aviso a su jefe de que había sufrido un accidente de coche y le enseño los papeles para que pudiera estar de baja y la respuesta que recibió por WhatsApp es una de las cosas más miserables que he visto en mucho tiempo.

"Bueno, siento mucho que hayas tenido ese incidente", empieza diciendo su jefe en un tono muy correcto y educado antes de añadir que "no te preocupes por que justamente iba a comentarte que hemos encontrado una persona que se adaptaba más a nuestras necesidades y quería informarte de que no has pasado el periodo de prueba".

Justo el jefe le dice que no ha pasado el periodo de pruebas y que no van a contar más con ella a las dos horas de enterarse de que había sufrido un accidente. Todo por ahorrarse tener que pagar a esta persona mientras está de baja y además tener que contratar a alguien que supla su baja.

Si más adelante se queda una vacante que encaje más con tu perfil contactaremos contigo. En cuanto la gestoría nos mande todo procederemos al pago, te agradezco mucho tu prueba de estos días. Un saludo, sentenció.

"Con un buen abogado (o incluso con uno no tan bueno) tiene el juicio ganado", "Vaya oportunidad de recuperar el empleo y con indemnización le han puesto en bandeja", "Me arrepiento taaaaanto de no haber denunciado al barucho que me tuvo explotada haciendo horas de más y me despidió cuando comuniqué que estaba embarazada… alegando que no superé el periodo de prueba, en fin", son sólo algunos de los muchos comentarios que ha recibido la publicación.