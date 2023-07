Una camarera sorprende a todos al contar cómo le pidió un cliente que le sirviese una cerveza: "En la vida había visto eso"

Si hay algún colectivo que tiene infinitas historias para contar es el de los camareros. Trabajar en hostelería de cara al público en un restaurante, un cafetería o un bar es sin duda una fuente constante de anécdotas, clientes extraños y peticiones absurdas.

La tiktoker catalana @xiquetamontgat ha acumulado más de 400.000 seguidores gracias a sus vídeos contando anécdotas de su trabajo como camarera y elaborando los cocktails típicos de los años 80 y 90 en España.

Normalmente cuando vas a un bar a pedir un café tienes que especificar el tipo de café que quieres, el tipo de leche, como quieres que te lo preparen y donde quieres que te lo sirvan. Esto no pasa cuando pides una cerveza donde las opciones son mucho más limitadas.

Pero aunque sólo tengas que elegir el tipo de cerveza que quieres y el tamaño todavía hay gente capaz de sorprender con sus peticiones y lo que ha contado @xiquetamontgat es un ejemplo increíble.

"Me pidió una cerveza con hielo ¿qué opinas?", escribió Esther Martínez en el título de este vídeo que ya han visto más de 280.000 personas.

"El otro día un cliente me lo pidió: ponme una Voll-Damm con hielo. ¿Cómo lo ves?", cuenta esta tiktoker en el vídeo mientras sirve una cerveza en una copa con hielo.

"Aunque no lo creais es lo mas normal que le han pedido hasta ahora", "opino que si voy a un bar y no tienen cervez fria me voy", "una voll damm con hielo,antes la tumba fría" o "es mejor q la copa esté helada porque así se queda aguada la cerveza", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Incluso otra usuaria llamada Marcela explicó que había vivido una situación similar: "A mi una vez me lo pidieron y le dije que no así de fácil".