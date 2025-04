Carolina Moura desata la polémica al contar su historia de amor con un americano: "No vuelvo a salir con un español"

¿Son los españoles personas románticas y caballerosas? El debate esta servido en TikTok después de un vídeo viral que tiene a la gente discutiendo, por un lado sobre la caballerosidad de los españoles y por otro sobre la necesidad de querer una relación tradicional en la que el hombre tenga que ser todo un caballero.

La tiktoker Carolina Moura lleva una temporada compartiendo su vida en Nueva York, y se ha vuelto viral en su último vídeo al compartir que tras entablar una relación sentimental con un chico estadounidense no se ve capaz de volver a salir con un español.

La influencer afirma en su vídeo que mientras que sabe que no es el caso todas las veces, ha observado una tendencia entre los hombres españoles: tienen una personalidad muy dejada. Desde que ha compartido que se ha liado con un neoyorkino ha recibido muchísimos testimonios de chicas que han estado con estadounidenses, canadienses… etc., y todas están de acuerdo en que tienen una actitud mucho más caballerosa que los españoles, que según ella no se esfuerzan.

Y mientras que afirma que ella está cómoda teniendo su propio dinero y pagándose sus cosas, cree que el acto de la conquista no existe entre los hombres españoles, que esperan que la mujer haga todo. En vez de organizar una cita responden a una historia diciendo "a ver cuando me llevas".

En contraste, Carolina afirma que ha visto cómo en Estados Unidos son los hombres los que organizan las citas, que abren las puertas y esperan a que te sientes antes de sentarse. Según la tiktoker ninguno de estos detalles limitará que se enamore de un español en un futuro, pero que la caballerosidad que está viviendo en Nueva York es algo que no quiere abandonar, que no sabría cómo "volver atrás".

Más de un millón de personas han visto el vídeo, y en los comentarios vemos a decenas de personas dándole la razón: "Por lo que me cuentan mujeres mayores, antes en España no eran así, yo creo que el "feminismo" actual de éste país tiene mucha culpa", "Menos mal lo dice una europea, lo decimos las sudamericanas y no nos bajan de interesadas!", por otro lado, muchos otros comentarios han discrepado con su argumento: "Que te abran la puerta y que te retiren la silla, no es tratarte bien, al menos para mi. Yo valoro el respeto, la confianza, que me apoye en todo, eso es más caballeroso para mi", "No estoy de acuerdo. Todo va con la educación que reciben en casa y da igual que sea español o ruso…".

Y vosotros, ¿creéis que los españoles son menos caballerosos que los hombres de otros países?.