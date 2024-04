La carta de despedida de una niña al Ratoncito Pérez que ha conquistado a las redes por su divertida pregunta

La inocencia de los niños nos roba el corazón, sobre todo si el asunto tiene que ver con animales. Aunque hace unos días conocimos la emotiva teoría de un niño sobre por qué los perros viven menos que los humanos, esta vez nos centramos en otro animal, el Ratoncito Pérez. Decirle adiós a cualquier ser querido es muy complicado, pero aún lo es más si ese ser es este querido ratón. Esto es lo que le pasó de pequeña a esta tuitera, que ahora ha compartido su historia por medio de una carta.

Aunque a @InmaCampins ya se le cayeron hace tiempo todos los dientes, ahora ha dado a conocer cómo fue su último adiós al Ratoncito Pérez ya que ha encontrado recientemente la carta de despedida. En una publicación ha escrito "Cuando era pequeña el "Ratoncito Pérez" me hizo una carta despidiéndose de mí y al parecer no me pareció bien y le contesté con otra carta. Adjunto las cartas".

En el tuit se ve una primera carta de este animalito en la que pone: "Inma, ya eres grande, por eso te digo adiós con todo mi corazón, me llevo el último diente y siempre lo tendré colgado en mi cuello".

Sin embargo, parece que la pequeña no vio bien que el Ratoncito Pérez no fuera a aparecer más por su casa y por ello le contestó de esta manera: "Gracias por todos los regalos, pero, ¿por qué me has tenido que dejar? Bueno, yo te quiero mucho. Muchos besitos y adiós. ¿De qué equipo eres?". Además, después de este mensaje escribió con coloridas letras "Te quiero mucho. Yo soy del Betis. 7 años, 2ºB".

Como era de esperar, las redes han enternecido con esta carta. El tuit ha superado las 580 mil reproducciones y muchos usuarios han destacado la graciosa pregunta sobre de qué equipo es el ratoncito: "el YO SOY DEL BETIS en verde simplemente arte", "Lo del equipo ma matao, jajaja" o "¿De qué equipo eres? me parece pedazo de pregunta para una despedida".