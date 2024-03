La carta viral de una desconocida a una chica que lloraba sola en el baño

Una vez más las redes sociales nos ayudan a conocer historias realmente increíbles. El apoyo de los amigos y familiares en los peores momentos se vuelve fundamental, sin embargo, puede que nunca hubieras pensado en tener ayuda de un completo desconocido en tus situaciones más pésimas. Lo que te vamos a contar a continuación te va a dejar sin palabras.

La tuitera @Orianea_ ha compartido, con notable emoción, una nota que le escribió una desconocida cuando se encontraba llorando en un baño. "Estaba llorando en un baño y una chica me dejó esto por debajo de la puerta, todos los días dándome cuenta que las mujeres salvan a las mujeres", escribe en el tuit.

Además, en esta publicación ha compartido una imagen de la nota que recibió. "No sé por lo que estás pasando, pero sé que lo vas a poder solucionar. Eres valiente, no te conozco pero de esta sales", se lee en la carta. Además, esta persona añadió una posdata muy interesante y útil: "Banana con chocolate hará más ligera la carga". Sin duda, se trata de un gesto muy bonito y admirable por parte de esta desconocida.

Esta publicación ha alcanzado las 939,9 mil reproducciones y ha conseguido cientos de comentarios. La mayoría de ellos aplauden este acto de compasión y ayuda que ha recibido @Orianea_. "Que bonito mensajito y que bonito lo que hizo por ti, mucha luz para ella y para ti", destaca una; "Las mujeres salvamos a otras mujeres, una verdad del tamaño del cielo", comenta otra.

Sin embargo, entre todos ellos ha destacado uno en especial. @sarhleeee ha escrito un comentario que también se ha vuelto viral en el que cuenta una historia parecida que le ocurrió a ella también. "Una vez tuve un ataque de pánico en el baño de la universidad, una chica se sentó en el piso conmigo y empezó a hablarme hasta que me calmara, no me soltó la mano hasta que me paré para irme al final me dio un abrazo y me fui". Además, añade "I love being a woman".

Esta historia ha demostrado lo solidaria y empática que puede llegar a ser una persona. Está claro que a estas dos personas les ayudó enormemente tener a alguien a su lado cuando lo estaban pasando realmente mal, sin importar que fuese un total desconocido.