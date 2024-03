¿Los caseros deben seguir marcando el precio de los alquileres? Un debate que ha incendiado las redes

El precio de los alquileres sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales, no solo por los precios desorbitados que tienen muchas de las viviendas, sino también por el estado y el tamaño de algunas de estas. Porque, pese a que cada vez haya más debate sobre este tema, todavía hay muchos que deciden poner en alquiler sus trasteroscomo si fuera un estudio, sin preocuparse por las condiciones en las que vivirían sus inquilinos, como se vio hace apenas una semana en las redes.

Pero, aunque la mayoría defienden lo importante que es bajar los precios para que los jóvenes puedan empezar a independizarse sin tener que renunciar a vivir en unas condiciones dignas, hay quienes parece que no están de acuerdo. Este es el caso del tuitero Aaron Fernández, quien asegura que, aunque marcaran los precios de los alquileres, él seguiría cobrando la diferencia de forma irregular para no rebajar los precios. Por tanto, señala que, si en estos momentos alquila su casa por 1.800 euros, lo pondría en el máximo permitido por ley, y cobraría lo restante en B.

Y, como era de imaginar, muchos usuarios han criticado este tipo de pensamientos, ya que remarcan que el alquiler no tiene "un precio real", por lo que los 1.800 euros que él marca no es más que una invención del casero. Aun así, muchos han aprovechado el tuit de Aaron para bromear sobre su teoría y buscar la forma de beneficiarse de ella. Por ello, muchos le han pedido que les haga un contrato de alquiler de 200 euros, que ellos le prometen, con mucha ironía, que le pagarán el resto en B, algo que todos saben que no harían porque no estarían obligados a ello.

Sin duda, el tema de los alquileres sigue encendiendo mucho a las redes, ya que la mayoría de los jóvenes sienten que es realmente injusta la situación que les ha tocado vivir, ya que, por mucho que trabajen, parece casi imposible independizarse si no se hace compartiendo piso.