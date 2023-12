Va al cine con una amiga y se encuentra a su novio con otra chica: la infidelidad más viral de TikTok

TikTok se ha convertido ya en el lugar favorito de miles de personas para desahogarse y expresar sus alegrías. Porque, sin importar que lo que les haya pasado sea algo bueno o algo malo, son muchos los que recurren a esta red social para compartir las diferentes historias que le han ocurrido para buscar algo de apoyo de los demás usuarios. Y esto es precisamente lo que parece haberle ocurrido a la tiktoker Hajaar.aar, quien confesa que ha descubierto que su novio le estaba siendo infiel en el momento más inesperado.

Porque, pese a que ella había salido con su amiga para disfrutar de una película en el cine, se ha encontrado con que su novio estaba apenas unas filas delante de ella con otra chica, algo que ha provocado que le escribiera por WhatsApp para preguntarle dónde estaba. Pero, como era de esperar, el chico no le ha dicho la verdad, sino que ha asegurado que estaba en casa de unos amigos, algo que rápidamente ha cambiado cuando ella le ha dicho que saliera, porque estaba esperándole en la puerta.

A raíz de esto, ella ha terminado confesándole que estaba unas filas detrás de ellos y que sabía que estaba viendo una película con otra chica, algo que ha sorprendido al chico. Pero, pese a ello, el chico ha continuado negándolo y le ha asegurado que no se trataba de él, sino que debía de ser otra persona, momento en el que han empezado a discutir y ella ha terminado bloqueándole.

Esta es una historia que ya ha enganchado a miles de personas debido a que son muchos los que quieren saber cómo termina. Pero, aunque la tiktoker lo cuenta como si fuera una situación real, muchos espectadores han deducido que en realidad se trata de una situación ficticia, una conclusión a la que han llegado por la hora a la que envía estos mensajes. Tal y como muchos han destacado, no solo sucede todo demasiado rápido en la primera parte, sino que estas horas tampoco coinciden con las de la segunda parte de esta historia, algo que lo hace especialmente sospechoso.

Sin duda, este descubrimiento ha supuesto una gran decepción para quienes pensaba que era una situación real, ya que la tiktoker no dice en ningún momento que sea ficción. Aun así, esto no ha evitado que la mayoría siga queriendo saber cómo continúa, ya que la historia les resulta demasiado interesante como para no saber cómo termina.