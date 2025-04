Le cobraron 3.50 euros por algo totalmente inesperado en un restaurante en España y la gente no da crédito

Las redes sociales suelen ser escenario de intensos debates, especialmente cuando se trata de precios en bares y restaurantes. Cada vez que alguien comparte un ticket con un cobro inesperado, surgen todo tipo de opiniones: algunos consideran que es excesivo, otros lo ven justificado y hay quienes creen que ciertos productos ni siquiera deberían cobrarse.

Normalmente, estas discusiones giran en torno a elementos como el agua, el pan o el servicio. Sin embargo, en esta ocasión, el debate ha surgido por un ingrediente poco común en estas polémicas: un limón.

La cuenta de X Soy Camarero compartió el ticket de un restaurante en Canarias que llamó la atención de muchos usuarios. Además del detalle del IVA reducido al 7% (en lugar del 21% de la península), lo que realmente desató la controversia fue un concepto al final de la cuenta: "Limón" - 3,50 €.

Este cobro ha sorprendido a numerosos internautas, quienes lo consideran exagerado e innecesario. Según la publicación, el limón se sirvió como complemento de un plato de mollejas de ternera, cuyo precio era de 17,50 €. Para muchos, esta cantidad ya debería incluir cualquier acompañamiento sin cargos adicionales.

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Un usuario ironizó sobre el precio con un comentario sarcástico: "Me parecería bien si el limón hubiera sido traído desde Murcia por Elsa Pataky en una carroza tirada por 12 sementales árabes, conducida por Leonardo DiCaprio y servido por Ester Expósito en tanga mientras Taylor Swift canta en directo. Si no, es un robo."

Otro usuario señaló que el problema no es el cobro en sí, sino la manera en que se presenta en la cuenta: "A ver, entiendo que es un coste añadido, pero preferiría que las mollejas costaran 20 € y no que me cobren el limón aparte. Al final pagas lo mismo, pero se siente diferente."

Sin embargo, no todos estuvieron en contra del restaurante. Algunos defendieron su derecho a fijar los precios como mejor les parezca: "Cada negocio cobra lo que quiere por su producto. Seguramente lo pidieron ellos, así que no veo el problema."

El debate sigue abierto: ¿es legítimo que los restaurantes cobren por cada ingrediente extra o deberían incluirlo en el precio del plato?