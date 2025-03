Un hostelero cuenta en TikTok lo que cobra por el agua en su restaurante y estalla el debate

El debate sobre si ciertos elementos en la restauración, como el agua y el pan, deberían ser gratuitos sigue generando opiniones divididas.

La cuenta de TikTok @elxefencocina ha causado revuelo en la red social al entrevistar a los dueños de un restaurante que han compartido su particular visión sobre la gestión de un negocio de hostelería y la política de precios, provocando un gran debate entre los usuarios.

En sus declaraciones, explicaron que en su establecimiento no cobran ni el pan ni el agua. Además, indicaron que el precio de la caña es de 2,5 euros y el doble, 3 euros. "Algunos compañeros del sector nos han criticado por no cobrar el agua", afirmó uno de los responsables del local.

"Nosotros no ofrecemos botellas de agua. Si la sostenibilidad de tu negocio depende de cobrar o no el agua, tienes un problema bastante serio", argumentó el hostelero, justificando su postura. Su compañera añadió: "José y yo decidimos no cobrar ni el pan, ni el servicio, ni el agua".

En la descripción de su vídeo en TikTok, resumieron su filosofía de negocio: "Un lugar donde el cliente se sienta cómodo y sin sorpresas en la cuenta. Mientras otros te cobran hasta por respirar, aquí el pan y el agua son un derecho, no un extra".

Entre los comentarios, una persona opinó: "Si el agua es del grifo, entiendo que no se cobre. El pan, depende de si las cuentas salen. Pero el servicio… lo siento, mi trabajo sí lo cobro. ¡Suerte, compañeros!".

Desde @elxefencocina respondieron aclarando que el concepto de servicio al que se refiere es otro: "Parece que no se entiende lo que queremos decir. El servicio es ofrecerte un plato y un cubierto. Es como pagar la entrada a una piscina y que luego te cobren aparte porque la piscina lleva agua".

Según su visión, el precio de los platos debería ser suficiente para cubrir los costos del restaurante y del personal sin que los clientes sientan que se les cobra de más.

