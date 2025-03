Un tiktoker escocés prueba el agua de Madrid y emite su veredicto: "Acabas de ofender a la ciudad entera"

En un vídeo de TikTok, Lucas J (@lucaskjes), un escocés viviendo en España, afirma que mientras que el agua de Madrid es buena, no se acerca en calidad a la de su Escocia natal.

Lucas defiende que de todas las ciudades y países que ha visitado de Europa, el agua del grifo de Madrid puede ser la segunda mejor, pero no se lleva el primer puesto si se compara con la escocesa, y no han tardado los madrileños en alzarse en defensa de su preciada agua.

"El agua escocesa es mejor porque la ponéis encima de un poquito de whisky escocés. Ponle al de Madrid un anisete de Chinchón y verás", "Es normal, en Escocia os llega el agua por la rodilla", "Chico… en Madrid sale Solán de Cabras por las cañerías" son algunos de los que defienden de manera pacífica sus fuentes de agua, mientras que otros toman una ruta algo más mordaz: "Acabas de ofender a la ciudad entera", "Tu visa española queda retirada. Hasta pronto", "Esto es motivo de decir Tourists Go Home", "Ya no vas a estar a salvo en las calles de Madrid".

Sin embargo, por mucho que los madrileños no queramos creerlo, no somos ni el centro del mundo, ni siquiera un bloque cultural único, por lo que también encontramos personas que están de acuerdo con él: "Para mí, el agua del grifo española no es potable", "Siempre compro agua mineral porque es cierto que el agua del grifo sabe fatal", "Prueba la de Asturias y verás un buen agua", "Soy de Madrid y he estado en Edimburgo hace poco y doy fe, es el agua más rica y mejor que he probado en mi vida. Me pasaba el día bebiendo agua del grifo, la echo de menos. Qué buena!!!"