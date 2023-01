¿La coma está bien puesta o mal puesta?: La señal de tráfico que revoluciona Twitter

Somos Cosmos es una de las cuentas de Twitter más populares, fue creada en diciembre de 2021 y en dos años ya ha conseguido acumular 354.000 seguidores.

Esta cuenta se dedica a compartir curiosidades, noticia e hilos interesantes. En este caso compartieron la sorprendente foto de un cartel junto a una carretera en Colombia.

"¿La coma está bien o mal puesta?", se preguntaban en este tuit que ha sido visto por más de 8 millones de personas después de acumular 100.000 'me gusta', 6.000 retuits y 6.000 comentarios.

El cártel original decía “No cazar animales” pero alguien había pintado una coma entre las palabras cazar y animales provocando un doble sentido. Por un lado si quitas la coma se entiende que el cartel prohíbe cazar animales pero por otro lado si la dejas estás llamando animales en plan despectivo lo cual es bastante justicia poética.

"Con la coma ahí realmente a quien llama animales es a los que van a cazar", escribió el popular youtuber PokeR.

"Depende el mensaje que quiera dar: si es insultar está bien: No cazar, animales. No cazar, indolentes. No cazar, asesinos. Pero si lo que quiere decir: "No cazar animales", la coma no iría", aclaró por su parte Miranda.