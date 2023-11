Comer hielo especiado para desayunar: la polémica propuesta de un tiktoker que ha cabreado a las redes

Aunque hay ocasiones en las que uno puede encontrar consejos increíbles dentro de TikTok, hay otras en las que es mejor evitar hacer caso a los vídeos que uno se encuentra, ya que son mucho más perjudiciales que beneficiosos. Este es el caso del TikTok que ha subido Trevor, un chico que recomienda a sus seguidores que desayunen hielo con especias para bajar de peso, un plato que ha nombrado como "bagel ice" y que come porque asegura que es "bajo en calorías".

Pero, aunque es cierto que este no le hará engordar, la realidad es que este desayuno no es nada bueno para su salud, ya que no solo no tiene calorías, sino que tampoco recibirán nutrientes ni energía para afrontar el día comiendo un plato como este. Por este motivo, no es de extrañar que tantas personas hayan saltado contra él por dar consejos como estos, los cuales no solo podrían ser el reflejo de un trastorno de la alimentación, sino que podría suponer un peligro para quienes están luchando contra esta enfermedad.

Por ello, aunque hay quienes consideran que este plato tiene buen aspecto, si lo que buscan es un desayuno saludable es mejor que coman algo de fruta que comerse un plato como este, tal y como muchos usuarios les han recomendado. Porque, al final, lo importante dentro de una dieta es comer alimentos saludables y llenos de nutrientes, y no reducir el consumo de alimentos como tal.

Sin duda, uno no sabe nunca qué puede llegar a encontrarse en las redes, por lo que es importante ir preparado para saber cuándo seguir un consejo y cuándo no, ya que uno debe andar con pies de plomo, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la salud. Porque, al final, si uno busca consejos de alimentación, lo mejor es dirigirse a un nutricionista especializado y no a TikTok.