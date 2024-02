Va al concierto de Taylor Swift sin que lo sepa su pareja y la sorprende al pedirle matrimonio durante Love Story

Si hay una canción que ha protagonizado decenas e incluso cientos de pedidas de mano, ha sido la de Love Story de Taylor Swift, la cual se ha convertido ya en la banda sonora de muchas historias de amor. Pero, aun así, esto es algo de lo que los swifties nunca se cansarán, motivo por el que muchas parejas siguen queriendo probar suerte al arrodillarse durante el puente de esta canción, en el que Romeo se declara a Julieta. Y esto es precisamente lo que ha hecho este chico en uno de los conciertos de Melbourne que Taylor Swift ha dado durante su gira de The Eras Tour.

A lo largo de los años, se han hecho virales muchos vídeos en los que una pareja decide ir a su concierto y uno de los dos le pide matrimonio al otro. Pero, en esta ocasión, el protagonista del vídeo no solo ha querido sorprender a su pareja al pedirle matrimonio, sino también al acudir al The Eras Tour, algo que ella no sabía, de forma que se compró una entrada sin avisarle. Y, precisamente por este motivo, el chico tuvo que compincharse con las swifties que había alrededor de su novia, quienes no dudaron a la hora de aceptar esta propuesta y colaborar.

Por ello, en cuanto empezó a sonar Love Story, todos se prepararon y, cuando Taylor Swift comenzó a cantar el puente de la canción, las swifties empezaron a retroceder para dejar pasar al chico y que este pudiera pedirle la mano. Frente a esta situación, la chica se sorprende tanto que incluso se olvida de responderle por la emoción del concierto y de ver al chico arrodillarse. Pero, en cuanto vuelve en sí, rápidamente le da el sí, a lo que el chico se levanta a abrazarla y todas las personas que hay a su alrededor lo celebran junto a ellos.

Sin duda, este tipo de historias siempre consiguen conmover a las redes, donde muchos de los que han visto este TikTok han confesado que han terminado llorando por lo bonito que es que se haya esforzado tanto por sorprenderla en este momento. Y, afortunadamente para él, todo este trabajo ha valido la pena, ya que ambos se veían especialmente felices tras este bonito desenlace.